الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ضربها حتى فقدت الوعي».. تفاصيل تورط عامل فى قتل رضيعته بالحوامدية

جثة طفل أرشيفية
جثة طفل أرشيفية

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل تورط عامل فى قتل ابنته بمنطقة الحوامدية، حيث تبين أن المتهم اعتدى بالضرب على الطفلة الصغيرة بعد تبولها لا إراديًا، ما أدى إلى وفاتها.

وتابعت التحقيقات أن الطفلة البالغة من العمر عامين تعرضت للضرب المبرح بسلك كهرباء من جانب الأب، ولم تشفع له صرخاتها، وتدخل أشقاؤها لمنع والدهم من الاعتداء على الطفلة، لكنها فقدت الوعى.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم حمل الطفلة بعد فقدانها الوعى وتوجه بها إلى المستشفى، وهناك أخبره الأطباء أنها توفت، فحاول إخفاء جريمته، وادعى أنها سقطت من مكان مرتفع، إلا أن التقرير الطبى الخاص بها، أشار إلى وجود آثار لعنف جنائى واعتداء بالضرب على جسدها، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال الأب والذى اعترف باعتدائه على الطفلة وعدم قصده قتلها، وأصدرت النيابة قرارا فى نهاية التحقيقات بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة لباقي أبناء المتهم والذين أفادوا بأنه اعتدى عليها بالضرب باستخدام سلك كهربائي ما أدى لوفاتها.

 

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