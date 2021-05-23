الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
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منوعات

وباء الفطر الأسود 2021 بعبع المصريين

لليوم الثاني| الفطر الأسود تريند «تويتر».. كيف واجه الأطباء فوبيا المصريين منه؟

وباء الفطر الأسود
وباء الفطر الأسود

تصدر مرض الفطر الأسود 2021 تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لليوم الثاني على التوالي مما دفع الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة فوبيا المصريين من وباء الفطر الأسود.

هاشتاج وباء الفطر الأسود 

ونشر سلطان الخالدي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو كوميديا يعبر به عن خوفه من مرض الفطر الأسود، وكثرة انتشار الأمراض بين المواطنين.

وعلق سعود، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بنشره فيديو للفنان محمد هنيدي معبرا عن قلقه من انتشار وباء الفطر الأسود، وذلك بعدما أعلن إصابة شقيق الراحل سمير غانم بمرض "الفطر الأسود" في عينيه قبل وفاته.

وقال هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه لا داعي للقلق والخوف والتوتر من الفطر الأسود المنتشر على صفحات السوشيال ميديا، موضحا أنه فطر ينمو في التربة الرطبة وعلى ثمار الفاكهة والخضراوات المتحللة، ومعروف منذ سنوات للعلماء والأطباء خاصة أطباء الجلدية والصدرية.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة مثل الإيدز أو مرضى السكر غير المنضبط أو من يتناولون أدوية قوية للمناعة أو الكورتيزون بكميات عالية أو المضادات الحيوية فترات طويلة، لكن الإصابة به نادرة الحدوث، وفي الآونة الأخيرة أصاب الفطر الأسود عدد قليل من مرضى كورونا في الهند، ولا زال العلماء يبحثون عن السبب هل هو بسبب الأدوية التي يتناولها المريض أم بسبب ضعف مناعته.

 وأكد الناظر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المرض قد يصيب الجلد بعد التعرض لخدوش أو جروح، 

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هانى الناظر يكشف تفاصيل مهمة عن مرض «الفطر الأسود»

ويظهر على هيئة حبوب وبثور وقرح، يصاحبها لون أسود، وقد يصيب الأغشية المخاطية للأنف مع تكون لون أسود، ويصيب الجيوب الأنفية ويسبب تورم الوجه والتهابه، وتكون لون داكن وقد يصيب العين ويسبب التهابات شديدة وتكون لون أسود أيضا ويصيب الفم تاركا لون أسود، والقصبة الهوائية والرئتين مع كحة شديدة مؤلمة ويصل للأوعية الدموية.

هل يمكن علاج الفطر الأسود ؟

يقول الناظر: “نعم يتم علاجه بدواء Amphotercin B تحت إشراف طبي من خلال حقنه عن طريق الوريد مدة من ٤ إلى ٦ أسابيع".

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