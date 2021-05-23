«صحة المنيا»: تطهير وتعقيم كورنيش النيل استعدادا لإعادة فتحه جزئيا غدًا (صور)

نفذت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، أعمال التطهير والتعقيم والرش لكورنيش النيل بمدينة المنيا، في إطار الاستعدادات لاستقبال المواطنين بعد قرار اللواء أسامة القاضي، محافظ الإقليم، بإعادة فتحه جزئيا أمام المواطنين بدءا من غد الاثنين.

وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إتمام وإجراء أعمال التطهير للكورنيش بصفة دورية، مع قيام هيئة الإسعاف المصرية بتوفير خدمات إسعاف ثابتة بمواجهة كورنيش النيل وأمام المساحة التي سيتم افتتاحها أمام المواطنين.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن إعادة فتح كورنيش النيل أمام المواطنين بشكل جزئي بدءا من غد الاثنين، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك تفعيلا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي أقرت استمرار العمل بالقرارات السابقة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة حيث يعاد فتحها وإتاحتها لإستقبال المواطنين.

رش وتطهير وتعقيم كورنيش النيل بالمنيا

رش وتطهير وتعقيم كورنيش النيل بالمنيا

رش وتطهير وتعقيم كورنيش النيل بالمنيا

رش وتطهير وتعقيم كورنيش النيل بالمنيا

رش وتطهير وتعقيم كورنيش النيل بالمنيا

رش وتطهير وتعقيم كورنيش النيل بالمنيا