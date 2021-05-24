الإثنين 24 مايو 2021
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مروة حسن: الكارديجان الحل الأمثل للمحجبات في الصيف

مروة حسن
مروة حسن

قالت الفاشون بلوجر مروة حسن، إن تنسيق ملابس المحجبات لم يعد صعبًا كما كان معتادًا في الماضي، فمن القطع الصيفية التي لا يجب أن تخلو خزانة ملابس أي بنت أو سيدة منها هو الكارديجان، الذي يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة ليعطي إطلالات متعددة مميزة.

أضافت أنه عند ارتداء فستان يمكن تنسيقه بسهولة مع كارديجان صيفي وحذاء أنيق، للظهور بإطلالة بسيطة وأنيقة يمكنكِ ارتداء الكارديجان ووضع الحزام حول الخصر.

تابعت أن الكارديجان سادة من الحرير أو القطن الخالص يمكن ارتداؤه مع تي شيرت مطبع بالنقوش إذا كنتِ ترغبين في ارتداء الكارديجان السادة، فيعطي الشعور بالارتياح وعدم التقييد خلال الخروج، موضحة أن الكارديجان الصيفي يمكن إرتداؤه مع الجمبسوت الجينز  للظهور بلوك مميز ومختلف ومريح أيضًا وهناك أشكال عده من الجامبسوت يمكن الاختيار بينهم.

وأكدت إنه بدلاً من ارتداء القمصان التقليدية تحت السترات يمكنك ارتداء الكارديجان مع قميص جينز وتركه بالخارج أو إدأنيقة خاصه لقميص في البنطلون.

وأوضحت مروة أنه يمكن إرتداء الكارديجان المنفوش لأنه موضة هذا العام ويمنحك طلّة مُلفتة ومميزة، كذلك الكارديجان المقلم المنفوش يمكن إرتدائه خاصة إذا كنتِ من النحيفات لأن هذا الموديل يعطيكِ مظهر أعرض وهو مناسب لفصل الصيف سواء بالنهار او الليل.

وأكدت الفاشون بلوجر أنه يمكن تنسيق الكارديجان القطن مع بنطلون جينز وسكارف عريض، أو ارتداء الكارديجان القصير لما له من مظهر مختلف، يمكنكِ إرتدائه مع فستان أو بنطلون من الجينز واختاري اللون الفاتح منه كالتلجي.

وأشارت إلى أنه يمكن ارتداء البنطلون أو التنورة مع الكارديجان الطويل وربطه بحزام الخصر، لإعطاء مظهر وإطلالة أنيقة خاصة في خروجات المساء، فالكارديجان من الأمور السهلة للغايه في طريقه اللبس الخاصه به فهو مرن فيما يخص التبديل فيمكن استبدال الحزام بألوان أخرى.

مروة حسن
مروة حسن
مروة حسن
مروة حسن
مروة حسن
مروة حسن
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