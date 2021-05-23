السفير الفلسطينى في أول حوار تليفزيونى مع محمد الباز في «آخر النهار»

أجرى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، ومقدم برنامج آخر النهار بشبكة قنوات النهار، أول حوار تليفزيونى مع السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في مصر، عقب إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مواجهات دامية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدة 11 يومًا.

يُذاع الحوار التليفزيوني الأول مع السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في مصر، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ببرنامج آخر النهار بقناة النهار، حيث تطرق الحوار لرؤية الدولة الفلسطينية للدول التى وقفت بجوارها في الحرب الشرسة التى انتهت برعاية مصرية .

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