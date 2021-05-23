الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتسلم وثيقة حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يتسلم وثيقة الملكية الفكرية لمشروع الهوية ا

سلّم الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، وثيقة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إضافة إلى تسليم الكتيب التوضيحي المتعلق بالتطبيقات المكانية وسبل استخدام وإطلاق الهوية البصرية للمحافظة، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ.

كان «منصور» وقع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظ جنوب سيناء بهدف دعم جهود المحافظة وتطويرها جماليًا وتخطيطيًا من خلال مدها بالخبرات العلمية المتوفرة بكليات الإدارة والتصميم والعمارة وهندسة الكمبيوتر، طبقًا للتكليف الرئاسي للجامعة في يوليو 2018 لتنفيذ الهوية البصرية في محافظة الأقصر وتعميم المشروع على كل المحافظات المصرية تحت إشراف وزارة الدفاع ومع التنسيق مع المحافظين وجميع الجهات المعنية ومن ثم بادرت الجامعة بإنشاء مركز هوية مصر داخل حرمها الذي يضم 3 آلاف أستاذ وطالب مصري وألماني للعمل على تنفيذ هذا المشروع القومي حيث تم تسليم مشاريع وكتيبات وحق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وفي هذا السياق، أعد فريق العمل تصميمات لعدد من مدن المحافظة «نوبيع، طابا، دهب، الطور، وسانت كاترين» وجاءت جميعها مستوحاة من طبيعة كل مدينة على حدة من مدن المحافظة الخلابة الزاخرة بالأحياء المائية النادرة، الشعب المرجانية الفريدة، والرمال الصفراء الناعمة، والجبال ذات الألوان المبهجة، حيث يأتي توقيت إطلاقها متسقًا مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير موقع «التجلي الأعظم» بسانت كاترين، والذي جاء بتكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسؤولي المحافظة، لتطوير مدينة سانت كاترين تلك المدينة التي تحظى بقيمة تاريخية وروحانية ذات دلالة خاصة للملايين من البشر حول العالم، فهي ملتقى للديانات السماوية الثلاث والتي سوف تصبح عاصمة الروحانية عقب إنتهاء تنفيذ أعمال مشروع التجلى الاعظم فوق أرضها أرض السلام.

ويساهم مشروع الهوية البصرية لمحافظة جنوب سيناء في التسويق السياحى الشامل لها محليًا وعالميًا وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل ويكون ذات عوائد اقتصادية جمة، علمًا بأن تصميمات مشروع الهوية سوف يعمم على الصفحات الرسمية للمحافظة، الهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية، وعلى منافذ المحافظة والطرق، اللافتات، والهدايا التذكارية، التشيرتات، بدل الغوص.

يذكر أن فريق عمل مركز هوية مصر قد سبق وأن قام بعمل برؤية متكاملة لمدينة شرم الشيخ وتصميمات خاصة تعبر عن طبيعتها وتم تسليم اللواء خالد فودة في شهر يناير عام 2019 شهادة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية للمدينة، وجاء شعارها مزيج بين كلمة شرم الشيخ باللغة العربية والإنجليزية، في الجزء العلوي من كلمة شرم يعبر عن أمواج البحر، الجزء السفلي عن أعماق البحر، بينما الثلاث نقاط في حرف الشين جاءت معبرة عن جبال المدينة، حيث راعت الجامعة في تصميمها للشعار آنذاك أن يظهرها كمدينة عالمية، مدينة سلام وأمل، مدينة ترحب بالثقافات المختلفة من جميع أنحاء العالم، تلى ذلك توقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة في فبراير 2020.

وفي كلمته التي ألقاها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الجامعة بهذه المناسبة أشار إلى أنه لم تكن الهوية البصرية هي المجال الأول في التعاون مع الجامعة الألمانية ولكن سجلت أوجه التعاون في بناء وتنمية جنوب سيناء سجلا حافلا من من أوجه التعاون والمشاركة وذكر منها تخصيص 2 منحة دراسية سنوياً لأوائل المحافظة ضمن برنامج الجامعة لتبني ودعم أوائل محافظات مصر، بالإضافة لدعم الجامعة لطلاب المحافظة المغتربين الذين يدرسون بجامعات مصر  الأخري خارج محافظة جنوب سيناء، من خلال دعم صندوق "الطلبة المغتربين من جنوب سيناء" بمبلغ سنوي قدره مائة ألف جنيه، لافتاً إلى أن ذلك يعكس الحس العالي والإحساس العميق بالمسؤولية المجتمعية كأحد أهم أدوار الجامعة التنموية.

وثمن المحافظ خلال كلمته دور الجامعة الألمانية في تنظيم الاحتفالية بمناسبة تسليم جنوب سيناء براءة حق الملكية الفكرية للهوية البصرية، مضيفاً ان ذلك يؤكد الحرص المتبادل بيننا لتأصيل النواحي القانونية من خلال حقوق الملكية كجزء أصيل للحفاظ علي ريادة مصر عبر قوتها الناعمة كأحد مكونات القوى الشاملة للدولة المصرية.

وقدم المحافظ شكره وامتنانه للجامعة الألمانية والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس الأمناء متمنياً مزيداً من التعاون لتنمية جنوب سيناء في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

الملكية الفكرية الهوية البصرية محافظة جنوب سيناء مشروع الهوية الجامعة الألمانية

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