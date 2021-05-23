الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخماد حريق شب داخل أحد العقارات بأسيوط دون خسائر (صور)

حريق عقار بأسيوط
حريق عقار بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع حي غرب من السيطرة علي حريق شب داخل وحدة سكنية بأحد العقارات.


وتلقت غوفة عمليات المحافظة إخطارا يفيد ورود بلاغا من الأهالي باندلاع حريق باحدى العقارات بشارع عدلى يكن بحى غرب اسيوط.
 

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد إيهال ثروت وإدارات كي غرب أسيوط بقيادة محمد بشير، رئيس الحي تحت إشراف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، وبالفحص والمعاينة تبين اندلاع الحريق بشقه بالدور الثانى العلوى ملك المواطنه "م .ف .م م" وتم فرض كردون امني المنطقة واخلاء العقار والوحدات المجاورة وغلق خطوط الغاز الطبيعي بالمنطقة وتم إخماد الحريق والتبريد من قبل الحماية المدنية.


بالتحري، تبين اشتعال النيران وتلفيات بمحتويات الوحدة السكنية دون وجود خسائر بالأرواح، ليتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اخطار المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

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