الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تديره هالة البدري.. حوار للجنة السرد بالأعلى للثقافة «أونلاين»

الكاتبة الروائية
الكاتبة الروائية هالة البدري

تعقد لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس ومقررها الدكتور حسين حمودة، الحوار الثقافي الذي تديره الكاتبة الروائية هالة البدري، مع كل من الكاتبة صفاء عبد المنعم، والكاتب أحمد خالد داوود، والكاتب أسامة جاد.

ومن المقرر أن يبدأ الحوار في تمام الثانية عشرة ظهر غد الإثنين، ويعقد أونلاين عبر تطبيق زووم؛ عبر الرابط التالي: https://us06web.zoom.us/j/81175124092، كما يتم بثها عبر صفحة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس على اليوتيوب.

ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين، وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.

وفي السياق؛ تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس ومقررها الدكتور جمال زهران؛ ندوة تحت عنوان "الدولة الوطنية في عالم متغير :المستجدات السياسية والاقتصادية"، وذلك في تمام السادسة من مساء الأربعاء المقبل، ويديرها المهندس محمد أحمد مرسي أستاذ العلاقات الدولية وعضو اللجنة، ويشارك بها كل من: السفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، المستشار الثقافي المصري الأسبق في برلين وفيينا، والدكتورة هدى رؤوف مدرس العلوم السياسية وعضو اللجنة.

وتهدف الندوة إلى عرض المستجدات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة الوطنية في ظل عالم يتشكل وعرضها من وجهت نظر مصرية، التواصل مع الشباب المصري المقيم في الخارج وتوضيح حجم التفاعلات الدولية التي تؤثر على مصر والمنطقة وما يجب أن نقوم به سواء في الداخل أو الخارج من أجل دعم الدولة وجهودها في الحفاظ على الدولة الوطنية قوية وبناء عقل جديد قادر على التكيف مع هذا العالم الجديد الذي تكون ومازال يتكون، مع عرض الرؤية المحلية للمشروع التنموي المصري ودور كل مصري فيه، مع تقديم رؤية مصرية لما يحدث حولنا.

المجلس الأعلى للثقافة الروائية هالة البدري لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة حوار ثقافي الأعلي للثقافة

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