تعريش 650 منزلاً وتوصيل المرافق للقرى الأكثر احتياجًا بالشرقية

نجحت جمعية الأورمان فى تعريش 560 منزلاً وتوصيل وصلات مياه شرب نقية لـ303 منازل كما تم توصيل كهرباء لعدد (48) منزلاً بمحافظة الشرقية .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تسعى لتقديم الدعم والعون لأبناء الشرقية في القرى والنجوع، خاصة القرى التي ينفذ فيها البرنامج الرئاسي حياة كريمه والتى وجه الرئيس الاهتمام بتنميتها، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على رصد الاحتياجات فى القرى المستهدفة التى يأتى على رأسها المنازل المتهالكة والتى يتم إعمارها.

أوضح شعبان أن البيت الواحد يتم عمل فيه الترميم والتعريش والتسقيف، بحيث يتم تسليم الاسرة منزل متكامل مكون من غرفة وصالة ومطبخ وحمام به جميع توصيلات المياه والكهرباء والدهانات والاجهزة الكهربائية والاثاث المنزلى.

أضاف أن الأورمان فى محافظة الشرقية قامت بتوزيع مشاريع تنموية بما يتناسب مع طبيعة القرى وفى الأغلب تكون بتوزيع رؤس ماشية، يصرف لها تأمين غذائى شهر يضمن عودة دخلها صافى الاسرة المستفيدة حيث الى الان تم تسليم عدد (2621 ) راس ماشية، كما تم تسليم عدد (3746) مشروع بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة .

أشار إلى أنه فى المجال الطبي ومن خلال مشروع مكافحة العمى تم عمل 9 آلاف و11400 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الشرقية، ولمرضى القلب نفذت الجمعية عدد (3140) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين.