ابتسم.. كيف يمكنك التعامل مع الشخصية العصبية؟

تعتبر الشخصية العصبية من الشخصيات التي يجب التعامل معها بحرص، فهو على استعداد وقت العصبية أن يخسر صديق أو يرتكب جريمة في أحيان كثيرة، لذا لابد من التعامل بحرص مع هذه الشخصية وأن الأمر يمكن أن يتم معالجته.

وفقًا لموقع healthcentral الشخص العصبي هو شخص لا يتحكم في ردود فعله ويفشل في ضبط مشاعره، خلال أغلب الوقت لذا لابد من الصبر في كيفية التعامل معه فإن الأمر ليس بسهل ولكن لو الشخص يرغب في التحكم سيصل لذلك بالطبع.

كيفية التعامل مع الشخصية العصبية؟

• لا تأخذ الموضوع بشكل شخصي

الشخصية العصبية تتعامل مع أي شخص في الحدث بنفس الطريقة فهو لا يتحكم في مشاعره حينها لذا لا تتخذ الموقف بشكل شخصي وتكون موقف عدائي منه بل أن الأمر ليس معك فقط بل كل من حولك.

• الاهتمام

أكثر ما يعصب الشخص هو عدم الاهتمام واذا أردت أن تتعامل معه بشكل يرضيه حاول أن تركز اهتمامك معه وبكلامه فأكثر ما يعصبه عندما يتحدث ويجد منك عدم اهتمام بالحديث، وفي حالة العصبية حاول استخدام كلمات تقلل من توتره.

• احذر الهجوم

فالهجوم على الشخص لا يصل بنا إلا لطريق مسدود لذا عليك ألا تهاجم الشخصية العصبية بل حاول الاحتواء وابتعد عن استخدام الكلمات التي تستفزه، وتذكر أن الهجوم لن ينفعك بشيء .

• لا تفتح الموضوعات الجدلية

ابتعد عن الموضوعات الجدلية التي من الممكن أن نتطرق إليها، بل احرص على الذكاء في التعامل معه، خاصة في حالة أن يشتد الجدال والحديث بينكما، فامتص غضبه على الفور.

• الابتسامة

تعتبر الابتسامة من الأسلحة الواجب استخدامها مع الأشخاص العصبية، فلها مفعول السحر، فهي تعمل على كسر حدة النزاع والخلاف بينكما، ولكن لا يجب استخدامها في محاولة استفزاز الغير.

• تغيير وضع الجسم

من الأمور التي تساهم في تقليل العصبية عندما تنصح الشخص بتغيير وضعية الجسم أي إذا كان واقفًا فليجلس، والتنفس بعمق والمشي فله أثر سحري في التخفيف من حالة العصبية ، وقم بتأجيل الحوار معه وعتابه حينما يهدأ.