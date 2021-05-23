رابط الاستعلام عن نتائج بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 برقم الجلوس

يبحث العديد من طلاب الأزهر عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج ٢٠٢١؛ حيث تصدر رابط البوابة نتائج مؤشر محركات البحث (جوجل)، نظرًا لارتفاع عمليات البحث من قبل طلاب الأزهر، لمعرفة درجات اختبارات الفصل الدراسي الأول، وسط ترقب من العديد من الطلاب.

نتائج بوابة الأزهر2021 برقم الجلوس

تستعرض “الدستور” رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 الذي من خلاله يستطيع الطلاب معرفة النتائج في القطاعات الأزهرية، وينتظر الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، معرفة نتيجة نتائج المرحلة الإعدادية الأزهرية للترم الأول، بعد أن أكد الأزهر أن النتيجة سيتم إعلانها خلال الإيام الحالية، وذلك بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.



رابط نتائج بوابة الأزهر 2021

وانتهت مرحلة تصحيح أوراق الطلاب والطالبات الخاصة بالصف الثالث الإعدادى الأزهرى، وحاليا يتم رصد الدرجات، واعتمادها من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لكى يتم رفعها على موقع بوابة الأزهر للنتائج حتى يتعرف كل طالب وطالبة على نتيجة امتحاناته من هنا.

يستطيع طلاب الأزهر الاستعلام عن نتائج امتحانات الأزهر في امتحانات الفصل الدراسي الأول عبر إتباع التالي: تسجيل الدخول عبر بوابة نتائج طلاب الأزهر من خلال هذا الرابط من هنا.

ثم اختيار المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب، الراغب في الاستعلام عن نتيجته. كتابة رقم جلوس الطالب.

ويقوم الطلاب بإدخال الاسم رباعي، وكتابة رقم الجلوس المخصص لكل طالب أو طالبة. كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته. كتابة المعهد والمنطقة التعليمية المقيد بها الطالب. يقوم الطلاب بتحديد قطاع الأزهر المسجل به. يقوم الطلاب بالضغط على أيقونة استعلام النتائج. يظهر للطلاب بيان الدرجات، ونتيجة الطالب بالتفصيل.

وأجرى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جولة تفقدية للجان امتحانات القراءات، خلال أول أيام الامتحانات، حيث زار فضيلته معهد الخازندارة، ومعهد رشيد، ومعهد عقبة بن نافع بشبرا الخيمة.

ونقل الضويني تحيات شيخ الأزهر وتمنياته للطلاب بالنجاح والتوفيق، كما حرص على التأكيد على الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على أن الأزهر لن يدخر جهدًا في الحفاظ على صحة طلابه وموظفيه وحمايتهم، خصوصًا في ظل أزمة فيروس كورونا.