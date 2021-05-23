نائب محافظ المنيا يطمئن على توافر الأكسجين في المستشفيات

نائب محافظ المنيا يطمئن على توافر الأكسجين في المستشفيات
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة، ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ، لمتابعة الوضع الصحي، وجميع التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.
وأجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي والاحتياجات الضرورية، للاطمئنان على توافر الأكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي).
وشملت جولة نائب المحافظ، مستشفي ديرمواس المركزى، ومستشفي عزل ملوى، جنوب المحافظة حيث تفقد جميع الأقسام المختلفة، واستمع إلى المرضى، كما اطمأن على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات، واستمع إلى شرح حول مدي توافر الاحتياجات اللازمة من الأكسجين بأقسام المستشفيات كما تابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات وأطمأن على توافر كميات من الأكسجين تكفى احتياجات المستشفيات بالإضافة إلى توفير اسطوانات الأكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ، مشددًا على المتابعة الجيدة والمستمرة للتأكد من توفر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.
كما حرص نائب المحافظ خلال الجولة، على إطلاع متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، على طبيعة العمل داخل المستشفيات والأقسام المختلفة ونظام العمل بها، وخطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .