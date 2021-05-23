الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ المنيا يطمئن على توافر الأكسجين في المستشفيات

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد شبكات الأكسجين بالمستشفيات

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة، ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ، لمتابعة الوضع الصحي، وجميع التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.

وأجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي والاحتياجات الضرورية، للاطمئنان على توافر الأكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي).

وشملت جولة نائب المحافظ، مستشفي ديرمواس المركزى، ومستشفي عزل ملوى، جنوب المحافظة حيث تفقد جميع الأقسام المختلفة، واستمع إلى المرضى، كما اطمأن على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات، واستمع إلى شرح حول مدي توافر الاحتياجات اللازمة من الأكسجين بأقسام المستشفيات كما تابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات وأطمأن على توافر كميات من الأكسجين تكفى احتياجات المستشفيات بالإضافة إلى توفير اسطوانات الأكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ، مشددًا على المتابعة الجيدة والمستمرة للتأكد من توفر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.

كما حرص نائب المحافظ خلال الجولة، على إطلاع متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، على طبيعة العمل داخل المستشفيات والأقسام المختلفة ونظام العمل بها، وخطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

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نائب محافظ المنيا منظومة شبكات الأكسجين المنيا متدربي البرنامج الرئاسي محمد محمود

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