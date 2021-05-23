الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم تقليد الأختام وتزوير الأوراق الرسمية بالسلام

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل لاتهامه بتقليد الأختام وتزوير الأوراق الرسمية مقابل مبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بورود معلومات، وأكدتها تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة مزاولة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، له معلومات جنائية، نشاطاً غير مشروع تخصص فى تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مكافحة الأموال العامة من ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على "عدد من الأختام والأكلاشيهات والخطابات والتوكيلات والأوراق المالية منسوبين لجهات مختلفة "جميعهم مذورين"- مجموعة من الأدوات التى يستخدمها فى ممارسة نشاطه- مبلغ مالى.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه باصطناع الأختام والمستندات والمحررات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه "سيئى النية" مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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