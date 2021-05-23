الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تقوي مناعتك من الطعام اليومي؟

اطعمه صحيه
اطعمه صحيه

يحتاج الأشخاص فوق عمر الـ40 عاما لمزيد من التركيز فيما يتم تناوله، حيث أن للجسم متطلبات متغيرة مع التقدم في العمر، لذا من الضرورى أن يتم التركيز خاصة هذه الفترة على ما يتم تناوله حيث يتغير سرعة الحرق وتحويل ما يتم تناوله لطاقة مع التقدم في العمر بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ومع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)، وعليهم التركيز على هذه الأطعمة على المائدة، وفقًا لموقع  healthonline وهي كالآتي:


الأسماك الدهنية 
من الأطعمة الهامة للغاية الأسماك الدهنية مثل السلمون حيث تحافظ على صحة المخ ودعم المفاصل، خاصة بالنسبة للنساء فوق عمر الأربعين، وكذلك أسماك السلمون والسردين حيث احتوائهم على فيتامين أوميجا 3.
 

البيض 
يعتبر عنصر الكاليسوم من العناصر التى يحتاجها الشخص في هذا العمر ولكن بحرص شديد، فهو يعمل على تحسين المناعة والحصول على البروتينات والفيتامينات لمن هم في هذا العمر .
 

الزبادي 
يعتبر الزبادي من الأطعمة الغنية بالبيكتريا الجيدة والنافعة والمفيدة، كما يساهم في تقوية القناة المعوية مما يمنع حدوث الاضطرابات في الجهاز الهضمي.
 

البروكلي 
من الأطعمة التى تحتوي على عنصر السلفورافان، وهي مادة تساعد في تعزيز الهضم وحماية الأمعاء حيث يحتوي على البيتاكاروتين بالإضافة للزنك.
 

الفواكه الحمضية 
كالليمون واليوسفي والبرتقال يساهما في الحصول على فيتامين سي، والألياف التى تساهم في تعزيز مناعة الجسم.
 

الماء 
شرب الماء بصورة لا تقل عن 4 لتر يوميًا من خلال تذكر شرب المياه فهناك العديد من البرامج التى تساهم في هذا، للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية  والحلق دائمًا في حالة رطبة.
 

الشوفان 
من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف القابلة للذوبان وتقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم، ويمكن للشوفان أن يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وخطر الإصابة بأمراض  القلب والأوعية الدموية.
 

الطماطم 
تعتبر الطماطم من الأطعمة الغنية بالليكوبين، وتساعد على الحماية من السرطان وتصلب الشرايين.
 

فول الصويا 
يعمل على التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم ويساعد على زيادة العضلات وتحسين صحة العظام، استهلاك فول الصويا ايضًا يساهم في تحسين الخصوبة لدى الرجال.

فوق الاربعي الاعمار فوق الاربعين اطعم مفيدة بروكلي 10 طن فول

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