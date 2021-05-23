الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

«سخر من صلاته فخنقه».. اعترافات الأب قاتل ابنه في المعصرة

جثة
جثة

استمعت نيابة حلوان الكلية، اليوم الأحد، إلى أقوال المتهم بقتل نجله خنقًا في منطقة المعصرة، واعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أن نجله سيئ السلوك ويتعاطي المواد المخدرة وكان يريد تأديبه.
وقال المتهم إنه على المعاش واعتاد الجيران الشكوى من ابنه أثناء توجهه إلى المسجد ومن سوء أخلاقه، ويوم الواقعة اشتبك معه واشتد النقاش بينهما، خاصة عقب السخرية منه ومن صلاته، وتطور الأمر إلى خنقه مستخدمًا “شال” حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف المتهم أنه عندما وجده لفظ أنفاسه لفه في سجادة على الأرض وأبلغ الشرطة. 

وجاء في مناظرة النيابة أن المجني عليه يدعى “كريم”، في العقد الثالث من العمر، بجسده كدمات وآثار زرقان حول الرقبة. 

كان المقدم أحمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، تلقى فجر اليوم الأحد، بلاغا بقتل خميس عويس موظف بالمعاش ابنه خنقًا داخل شقتهما بدائرة القسم. 

وعلى أثر ذلك انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة كريم خميس، 20 سنة، يرتدي كامل ملابسه، مسجاة على الأرض، وملفوفا حول رقبته "شال".

وعليه تم ضبط الأب الذى اعترف بارتكابه الواقعة، لسوء سلوك ابنه واعتياده التعدي عليه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، وكشف ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قررت النيابة استدعاء الحيران وشهود العيان لسماع أقوالهم في القضية.

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