انطلاق البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية بجامعة الوادى الجديد

صرح الدكتور محمود الكيلاوي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بجامعة الوادى الجديد، اليوم الأحد، بأن البرنامج التدريبى يستهدف تدريب الأساتذة المرشحين لمنصب عميد كلية من مختلف كليات بجامعة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة، انطلق- اليوم- بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية بجامعة الوادى الجديد لعام 2021، وذلك بقاعة التدريب بالمبنى الإدارى بالجامعة.

وأضاف الكيلاوي، في تصريحات خاصة، أن البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية يأتى في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 293 لسنة 2021 بشأن الترشح لوظائف القيادات الجامعية الذي تضمن في المادة الرابعة البند (5) حضور المرشح للدورات التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة، وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتماد البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية.

وأكد الكيلاوى أن البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية للترشح لشغل وظيفة عميد كلية، يستمر لمدة ثلاثة أيام ويتضمن محاضرات فى التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي والجوانب المالية والقانون في الجامعات والقضايا القومية ومكافحة الفساد وإدارة الأزمات والخاطر ويحاصر فيها نخبة من المتخصصين.

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد أهمية تنفيذ البرنامج التدريبى الذي يسهم في بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في القيادة الجامعية وخلق كوادر قادرة على تحمل المسئولية على أساس أكاديمي، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي يأتى وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات في تأهيل قيادات جامعية لديها رؤية بكل اللوائح والقوانين والنظم التي تحكم المسئوليات الجامعية.

وفي نفس السياق أكد «طنطاوي» وضع الترتيبات الخاصة بانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى، من حيث الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات لمختلف كليات الجامعة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.