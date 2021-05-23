«فاينانشيال تايمز»: دراسة بريطانية جديدة تظهر فاعلية اللقاحات بشكل جيد ضد سلالة كورونا الموجودة فى الهند

أظهرت دراسات في الصحة العامة نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر، اليوم الأحد، أن تناول جرعتين من لقاحات بيونتيك- فايزر، أو أوكسفورد-أسترازينيكا المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من شأنهما أن يوفرا حماية جيدة ضد سلالة B.1.617.2المتفشية في الهند.

وأفادت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، بأن أحدث هذه البيانات التي صدرت في المملكة المتحدة، أشارت إلى الحد الأدنى من الفاعلية المتوافرة في هذه اللقاحات بالمقارنة مع ما يسمى بمتغير كينت البريطاني.

وأبرزت بيانات الصحة العامة في إنجلترا أن لقاح بيونتيك- فايزر يقدم حماية بنسبة 88 في المائة ضد متغير B.1.617.2الموجود في الهند، وهو انخفاض عن نسبة 93 في المائة المقدمة ضد سلالة B.1.1.7 التي تم تحديدها لأول مرة في مقاطعة كينت بجنوب شرق إنجلترا.

وأوضحت أن الحماية الممنوحة بعد تناول جرعتين من لقاح أوكسفورد/ أسترازينيكا كانت أقل ضد كلا النوعين، بنسبة 66 في المائة لـ B.1.1.7 و60 في المائة لـB.1.617.2.

مع ذلك، حذر مسئولون من أن هذه الأرقام من المحتمل أن تكون أقل من الواقع، مشيرين إلى طرح جرعات ثانية من لقاح أسترازينيكا في وقت لاحق مقارنةً بـ بيونتيك/ فايزر.

ومن المنتظر أن تعزز هذه الأرقام الآمال في أن تتمكن حكومة المملكة المتحدة من إنهاء إغلاق البلاد، كما هو مخطط في 21 يونيو المقبل، مع ذلك أظهرت بيانات أخرى أن لقاح أسترازينيكا يستغرق عدة أسابيع للوصول إلى أقصى قدر من الفاعلية بعد الجرعة الثانية، مما يشير إلى أن تأثيره الوقائي ربما لم يتم تسجيله بالكامل في البيانات الجديدة.

من جانبه، وصف مات هانكوك، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، الدراسة الجديدة بأنها "رائدة" .. وفي إشارة إلى عدد الأشخاص الذين تلقوا بالفعل جرعات اللقاح، قال هانكوك: "لقد تمكننا الآن من أن نكون على ثقة من أن أكثر من 20 مليون شخص- أي أكثر من واحد من بين كل ثلاثة- يتمتعون بحماية كبيرة ضد هذا البديل الجديد"، وهو رقم كان ينمو "مئات الآلاف" كل يوم.

بدورها، قالت الدكتورة ماري رامزي، رئيسة قسم التحصين في هيئة الصحة العامة بإنجلترا، إنها توقعت وزملاؤها أن تكون اللقاحات أكثر فاعلية في منع دخول المستشفى ووقوع المزيد من الوفيات المرتبطة بالجائحة.

خارطة الطريق

وفي هذا، قالت "فاينانشيال تايمز" إن شراسة السلالة الهندية ومدى انتشارها ستكون أمرًا حاسمًا لتحديد ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادرًا على تطبيق "خارطة الطريق" لإعادة فتح البلاد بالكامل، فيما قال مسئولون إنهم يبلغون رئيس الوزراء بالبيانات الجديدة ويجرون محادثات رسمية مع هانكوك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لتحديثها، بينما يفكر جونسون في قرار نهائي.

وتشير الأدلة، حتى الآن، إلى أن B.1.617.2 أقل قدرة على التهرب من المناعة ضد اللقاح من B.1.351، وهو البديل الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا، وفقًا لمسئولي الصحة العامة.

وأظهرت بيانات صادرة من المستشفيات الإنجليزية أنه من بين 2889 حالة مؤكدة وراثيًا من B.1.617.2، أدت 104 منها إلى زيارة قسم الطوارئ، من بينها 31 قضت ليلة واحدة في المستشفى، وتوفي ستة، مع ذلك لم تتم مطابقة هذه السجلات بشكل كامل حتى الآن بعد تناول التطعيمات، لذا فإن توزيع الحالات الشديدة بين الأشخاص الملقحين وغير الملقحين غير معروف حتى الآن، حسبما قالت الصحيفة البريطانية.