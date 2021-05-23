الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

البحرين تؤكد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وتشيد بجهود وقف إطلاق النار

وكيل وزارة الخارجية
وكيل وزارة الخارجية البحرينية يستقبل سفير فلسطين

أكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، مواقف مملكة البحرين الثابتة والمعلنة تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيدًا بالجهود العربية والدولية التي ساهمت في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمهيدًا لإعادة الأمن المنشود وحل القضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، اليوم الأحد، مع سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، طه محمد عبدالقادر، بمقر وزارة الخارجية البحرينية.

ودعا الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية لحماية وتمكين الشعب الفلسطيني وتكثيف المساعي الرامية إلى تعزيز السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع شعوبها.

من جانبه، ثمن سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، الجهود الفاعلة والمتواصلة التي تبذلها مملكة البحرين لمساندة القضية الفلسطينية على كافة المستويات وفي جميع المحافل الدولية، مؤكدًا أن المملكة تأتي في طليعة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

البحرين ترحب بالجهود المصرية

وفي وقتٍ سابق، أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن ترحيب مملكة البحرين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين دولة إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد نجاح جهود جمهورية مصر العربية في قيادة المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد حرصًا على وقف نزيف الدماء وإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة. 

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي، بالجهود الدولية الفاعلة التي تضافرت لوقف العمليات العسكرية بين الجانبين من أجل حقن الدماء ووقف آلة الحرب المدمرة، تمهيدًا للدخول في مفاوضات سياسية لإعادة الأمن والاستقرار، والعمل على توصيل المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية لسكان قطاع غزة.

وأكدت أهمية مواصلة الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، والعمل على إحلال السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع شعوبها.

وكالة أنباء البحرين
وكالة أنباء البحرين
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