المرصد السوري: هناك حملة في جنوب البلاد تدعو لمقاطعة الانتخابات

كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الأحد، عن حملة مستمرة في مناطق متفرقة من الجنوب السوري، في محافظتي درعا والسويداء تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية السورية، عبر نشر ورق وملصقات.

ورصد المرصد السوري ملصقات وضعها مجهولون في بلدة مليحة العطش بريف درعا، ومناطق أخرى في ريف درعا تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، تزامنًا مع عبارات خطها نشطاء على بعض الجدران في درعا البلد كتب عليها "لا شرعية لانتخابات الأسد ولا استقرار للبلد بوجود الأسد".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار إلى قيام مجهولين بتشويه صورة الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة السويداء، ضمن الحملة الترويجية للانتخابات الرئاسية في سوريا.

ففي 16 مايو، رصد نشطاء في المرصد مزيدًا من العبارات والملصقات على جدران مدن وبلدات وقرى محافظة درعا، كـ العجمي وتل شهاب والمزيرعة ونمر والمزيريب وعتمان ومناطق أخرى في أرياف درعا الشمالية والغربية والشرقية، تندد بالانتخابات وتطالب بمقاطعتها.