الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

9 سيارات جديدة و3 لوادر لدعم منظومة النظافة بالسويس

معدات النظافة التي
معدات النظافة التي وصلت محافظة السويس

أعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وصول 12 معدة وسيارة جديدة لدعم منظومة النظافة لتحسين أداء العمل في مجال النظافة العامة والبيئة على مستوى الأحياء.

وشهد محافظ السويس اصطفاف السيارات والمعدات الجديدة التي وصلت أمام ديوان عام محافظة السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، والمتدربين من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وتشمل المعدات الجديدة 5 سيارات مكبس، و4 سيارات كسح المياه و3 لوادر لدعم منظومة النظافة بمحافظة السويس .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الصيانة المستمرة للمعدات والسيارات الجديدة وإعداد خطة للاستفادة من هذه المعدات وتكثيف العمل في رفع القمامة والتراكمات أولا بأول على مستوى الأحياء.

وفي سياق متصل، ناشد صقر المواطنين بالحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة ونظافة الحدائق العامة والميداين التي تم إنشاؤها على مستوى الأحياء، مؤكدا أن هذه المكتسبات هي ميراث لأبنائنا في المستقبل لذا يجب الحفاظ عليه.

رافق المحافظ أثناء تفقد المعدات والسيارات رؤساء الأحياء ومسئولي النظافة وإدارة الطوارئ والتدخل السريع وإدارة الورش بالمحافظة.

وتشهد محافظة السويس حملات يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وتستهدف الحملات متابعة تنفيذ قرار الغلق بعد التاسعة من مساء كل يوم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

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السويس معدات النظافة كورونا الغلق مجلس الوزراء

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