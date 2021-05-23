الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جميعهم تصدروا التريند.. لماذا غضبت حورية فرغلي من محمد رمضان وأمينة خليل؟

حورية فرغلي
حورية فرغلي

أثارت الفنانة حورية فرغلي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها التي وصفها البعض بالصادمة خلال حلولها كضيفة في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، ما جعلها هي والفنانة أمينة خليل والفنان محمد رمضان متصدرين للتريند في الساعات الماضية عقب ذلك اللقاء. 

- محمد رمضان وقفت جنبه لكنه تهرب منّي
وكشفت حورية في حوارها عن تخلي وتجاهل الفنانين لها في أزمتها الصحية والتي استمرت إلى ٣سنوات قائلة إن الفنان محمد رمضان طلب منها الوقوف بطلة أمامه في فيلم "عبده موتة"، ووافقت رغم أنه كان وجها جديدا، ثم شاركت أيضا معه في فيلم "قلب الأسد"، دون أن أتقاضي أجرا عن الفيلمين.

وقالت “حورية” إنها كانت تصور فيلم "طلق صناعي"، وبالصدفة كان النجم محمد رمضان يصور مسلسل "الأسطورة" بجوارها، وعندما ذهبت إليه كي تسلم عليه ولكنه تهرب من مقابلتها، مستكملة: "أنا مش زعلانة منه.. كفاية اللي هو فيه".

- أمينة خليل تجمعها صلة قرابة بي ولم تسأل عنّي
أما عن علاقتها بالفنانة أمينة خليل، أوضحت حورية أنها تجمعها صلة قرابة بها فهي تعد بنت خالتها لكنها لم تسأل عنها في محنتها لتطمئن عليها رغم أنه لا يوجد أي خلافات بينهما.

وتابعت: “كل الناس اللى كانت بجوارهم تخلوا عني في محنتي وتليفوني أصبح لا يرن بالأسابيع”.

وفي سياق متصل، كشفت حورية فرغلي خلال اللقاء عن قائمة مشاهير لم يشاركوها في عمل فني ولم تكن بينهم علاقة قوية لكنهم اتصلوا بها للاطمئنان عليها مثل الفنان شريف منير والإعلامية إيمان الحصري والفنانة نبيلة عبيد.

الاعلام موت مصر لقاء رمضان

الأكثر قراءة

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

«حائط الأمان».. كيف كان صوت «الشناوي» عاملا في صعود الأهلي لنصف النهائي؟

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

«شديد الحرارة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«حنين وقنوع».. 5 مواصفات في شريك حياة الفنانة حورية فرغلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على موظفي «أوقاف القدس»

دعم لإسرائيل أم حياد.. كيف يمكن تفسير الموقف الأمريكي نحو حرب غزة؟

وفد أمني مصري يزور غزة للمرة الثانية منذ وقف إطلاق النار