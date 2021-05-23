جميعهم تصدروا التريند.. لماذا غضبت حورية فرغلي من محمد رمضان وأمينة خليل؟

أثارت الفنانة حورية فرغلي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها التي وصفها البعض بالصادمة خلال حلولها كضيفة في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، ما جعلها هي والفنانة أمينة خليل والفنان محمد رمضان متصدرين للتريند في الساعات الماضية عقب ذلك اللقاء.

- محمد رمضان وقفت جنبه لكنه تهرب منّي

وكشفت حورية في حوارها عن تخلي وتجاهل الفنانين لها في أزمتها الصحية والتي استمرت إلى ٣سنوات قائلة إن الفنان محمد رمضان طلب منها الوقوف بطلة أمامه في فيلم "عبده موتة"، ووافقت رغم أنه كان وجها جديدا، ثم شاركت أيضا معه في فيلم "قلب الأسد"، دون أن أتقاضي أجرا عن الفيلمين.

وقالت “حورية” إنها كانت تصور فيلم "طلق صناعي"، وبالصدفة كان النجم محمد رمضان يصور مسلسل "الأسطورة" بجوارها، وعندما ذهبت إليه كي تسلم عليه ولكنه تهرب من مقابلتها، مستكملة: "أنا مش زعلانة منه.. كفاية اللي هو فيه".

- أمينة خليل تجمعها صلة قرابة بي ولم تسأل عنّي

أما عن علاقتها بالفنانة أمينة خليل، أوضحت حورية أنها تجمعها صلة قرابة بها فهي تعد بنت خالتها لكنها لم تسأل عنها في محنتها لتطمئن عليها رغم أنه لا يوجد أي خلافات بينهما.

وتابعت: “كل الناس اللى كانت بجوارهم تخلوا عني في محنتي وتليفوني أصبح لا يرن بالأسابيع”.

وفي سياق متصل، كشفت حورية فرغلي خلال اللقاء عن قائمة مشاهير لم يشاركوها في عمل فني ولم تكن بينهم علاقة قوية لكنهم اتصلوا بها للاطمئنان عليها مثل الفنان شريف منير والإعلامية إيمان الحصري والفنانة نبيلة عبيد.