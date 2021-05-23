استعدادًا لعودتها.. «تسويق السياحة» تدعو لتطعيم العاملين بالقطاع فى الصعيد

دعت لجنة تسويق السياحة الثقافية، وزارتي الصحة، والسياحة والآثار، إلى ضرورة الإسراع في تطعيم العاملين بالقطاع السياحي في محافظات الصعيد، بلقاح كورونا، في أقرب وقت ممكن، خاصة مع وجود بشائر لعودة السياحة الثقافية من مختلف الأسواق، التي تعشق الآثار والحضارة المصرية القديمة.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن هناك بشائر لحجوزات من السوق الإسبانية لزيارة الأقصر خلال يوليو المقبل، وكذلك بدأت حجوزات من السوق الأمريكية، لافتا إلى أن استئناف الحركة من العالم كله مرهون بحجم التطعيمات التي يحصل عليها المقصد السياحي والعاملين والمتعاملين مع السائح.

وأضاف أن الرسالة التي يوجهها صناع القرار السياحي على مستوى العالم جوهرها حالة الأمان الصحي ومعدلات اللقاح، وهي نفس الرسالة التي وجهتها مصر في معرض سوق السفر العربية ومعرض الفيتور، وفي ضوء ذلك التوجه تدعو “السياحة الثقافية” إلى ضرورة الإسراع بتطعيم العاملين بالقطاع في القريب العاجل.

وتابع “عثمان” أن لجنة تسويق السياحة الثقافية، لديها قاعدة بيانات العاملين بشركات السياحة، ويمكنها التنسيق مع محافظة الأقصر والجهات المعنية لتوفير أماكن لتطعيم العاملين بالقطاع بشكل آمن ومنظم.

وأوضح “عثمان” أن تطعيم العاملين بالقطاع أصبح ضرورة لبناء حملات للترويج للسياحة الثقافية، وأن السائح المرتقب يفكر قبل اختيار الوجهة السياحية في المعلومات الصحية المرتبطة بها، خاصة سياستها في مواجهة فيروس كورونا، وتحصين العاملين في القطاع أصبح أبرز مميزات المقصد السياحي.

يشار إلى وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية أطلقت حملة لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وقد قاربت هذه الحملة على تطعيم جميع العاملين بالقطاع بالمحافظتين من عاملين بالفنادق وشركات السياحة والبازارات السياحية.