وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2021

الثانوية العامة

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستنشر الامتحان التجريبي وإجاباته عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

وأوضح وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن نشر أسئلة وإجابات الامتحان التجريبي هو هدف الامتحان الأساسي.

وأدى الطلاب، صباح اليوم الأحد 23 مايو، الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية، وبدأ من الساعة 10 وانتهى الساعة 11.00، ومادة اللغة الإنجليزية الساعة 11.30 وتنتهي الساعة 12، في حين تبدأ اللغة الثانية الساعة 12.30 وتنتهي الساعة 1 ظهرا.

وأعلنت الوزارة طريقة حصول الطلاب على الباسورد واسم المستخدم للدخول على منصة local المحملة على جهاز التابلت، حتى يتم فتح الامتحان أمام الطلاب.

اختبار السيستم والشبكات والسيرفرات

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الهدف من الاختبار التجريبي لشهر مايو هو اختبار السيستم والشبكات والسيرفرات بالمدارس، وتعرف الطلاب على نظام الأسئلة والإجابات، وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديدة.

وشدد الوزير على أن امتحان مايو التجريبي يجري لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين معهم جهاز تابلت، سواء في مدارس خاصة أو حكومية.

ويعقد الامتحان التجريبي الثاني داخل الفصول بالمدارس المجهزة بالبنية التحتية بشبكات الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان التجريبي في مايو يتضمن أسئلة في الوحدتين الأولى والثانية لكل مادة.

وشددت الوزارة على تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب لأداء الامتحانات التجريبية الثانية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب في اللجان.

امتحانات بلا درجات

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن الامتحانات التجريبية الثانية بشهر مايو هي امتحانات بلا درجات، ومجمعة على التابلت للمواد الدراسية، ويتم الدخول بأكواد مختلفة، وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر في 4 يوليو المقبل، إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت، لأول مرة في تاريخها، بلجان مؤمّنة بالمدارس وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.