أوقاف الفيوم تتصدر صكوك الأضاحي بـ700 صك أضحية وتليها بني سويف

تصدرت مديرية أوقاف الفيوم مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بـ 700 صك، وتلتها مديرية أوقاف بني سويف بـ 600 صك، ثم مديرية أوقاف الشرقية بـ415 صكًّا، ثم مديرية أوقاف القاهرة بـ 341 صكًّا، ثم مديرية أوقاف البحيرة بـ 310 صكوك، ثم مديرية أوقاف الدقهلية بـ 305 صكوك.

ونوهت الأوقاف عن إمكانية المشاركة في المشروع بالاتصال أو إرسال رسالة (طلب صك) عبر “الواتس آب” على أي من الأرقام التالية: (01144463951 – 01202527258 – 01120857330) ، متضمنة : (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).. أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري).

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنه فور إعلان وزارة الأوقاف إطلاق مشروع صكوك الأضاحي مع بداية شهر رمضان المبارك تم تحصيل (2806) صكوك أضحية بقيمة بلغت (5612000) بالإضافة إلى مشاركة الطائفة الإنجيلية بـ(100) ألف جنيه في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف التزامها الكامل واجتهادها لأقصى درجة أن تكون عند حسن ظن جميع من أولوها ثقتهم، مع تأكيد أن جميع التبرعات تترجم إلى أضاحي تصل للمستحقين دون أي مصاريف إدارية أو إعلانية ، مع الحرص الشديد على الوصول بلحوم الأضاحي إلى الأسر الأولى بالرعاية من المستحقين الحقيقيين لها.

في سياق أخر، حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبل ١٦ شوال ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨مايو ٢٠٢١م تحت عنوان " دروس عظيمة من يوم أحُد".

وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت الأوقاف، عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.