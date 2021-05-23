الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

أوقاف الفيوم تتصدر صكوك الأضاحي بـ700 صك أضحية وتليها بني سويف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تصدرت مديرية أوقاف الفيوم مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بـ 700 صك، وتلتها مديرية أوقاف بني سويف بـ 600 صك، ثم مديرية أوقاف الشرقية بـ415 صكًّا، ثم مديرية أوقاف القاهرة بـ 341 صكًّا، ثم مديرية أوقاف البحيرة بـ 310 صكوك، ثم مديرية أوقاف الدقهلية بـ 305 صكوك.

ونوهت الأوقاف عن إمكانية المشاركة في المشروع بالاتصال أو إرسال رسالة (طلب صك) عبر “الواتس آب” على أي من الأرقام التالية: (01144463951 – 01202527258 – 01120857330) ، متضمنة : (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).. أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري).

وكانت  وزارة الأوقاف، أكدت أنه فور إعلان وزارة الأوقاف إطلاق  مشروع صكوك الأضاحي مع بداية شهر رمضان المبارك تم تحصيل (2806) صكوك أضحية بقيمة بلغت (5612000) بالإضافة إلى مشاركة الطائفة الإنجيلية بـ(100) ألف جنيه في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف التزامها الكامل واجتهادها لأقصى درجة أن تكون عند حسن ظن جميع من أولوها ثقتهم، مع تأكيد أن جميع التبرعات تترجم إلى أضاحي تصل للمستحقين دون أي مصاريف إدارية أو إعلانية ، مع الحرص الشديد على الوصول بلحوم الأضاحي إلى الأسر الأولى بالرعاية من المستحقين الحقيقيين لها.

في سياق أخر، حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبل ١٦ شوال ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨مايو ٢٠٢١م تحت عنوان " دروس عظيمة من يوم أحُد".

وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت الأوقاف، عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وزارة الأوقاف صكوك الأضاحي مديرية الأوقاف الجمعة إقامة صلاة الجمعة

الأكثر قراءة

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

«موت وخراب ديار».. شركات نقل الموتى تتلاعب بذوى ضحايا كورونا

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2021

«سخر من صلاته فخنقه».. اعترافات الأب قاتل ابنه في المعصرة

قافلة المساعدات من «تحيا مصر» تصل محطتها الأخيرة تمهيدًا لدخول قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

دعم لإسرائيل أم حياد.. كيف يمكن تفسير الموقف الأمريكي نحو حرب غزة؟

وفد أمني مصري يزور غزة للمرة الثانية منذ وقف إطلاق النار

ارتفاع إصابات «كورونا» في إسرائيل لأكثر من 839 ألف حالة