الأعلى للجامعات يعرض تطوير وتوحيد منظومة قبول الطلاب الوافدين

الأعلي للجامعات يعرض تطوير وتوحيد منظومة قبول الطلاب الوافدين

قدمت الدكتورة.رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين عرضا تقديميا للمجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه اليوم، حول منصة ادرس في مصر، تنفيذا للتكليفات الرئاسية الخاصة بتوحيد جهة قبول الطلاب الوافدين وتطوير المنظومة.

وأوضح العرض أن المنصة تعمل علي تحقيق انتشار دولي وإقليمي أوسع نحو الدول العربية والقارة الأفريقية وأسيا الوسطي وأوروبا الشرقية بالإضافة إلي الارتقاء بمستويات التحول الرقمي وتمثيل الجامعات المصرية إلكترونيا وتعزيز المحتوي التعليمي وتحقيق التوازن على المنصة لتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي للطالب الوافد وتيسير عملية التعرف على الجامعات وعرض الخدمات والبرامج الدراسية بأسلوب شيق وتوفير خدمات التقديم والدفع الإلكتروني مع ميكنة عمليات التنسيق عبر المنصة وتوفير إمكانية المتابعة بجانب تنشيط دور مكاتبنا الثقافية بالخارج للتسويق للمبادرة من خلال توفير المحتوي الجيد وتوجيه اهتمام أكبر للرابطة المصرية للخريجين ودعم التعاون مع مكاتبنا الثقافية بالخارج، ويستطيع الطالب من خلال هذه المنظومة أن يتقدم ويحصل على الفيزا الدراسية ويتابع طلب التقدم من خلال المنصة ومن خلال تطبيقات الهاتف.

ووافق المجلس على الإطار المرجعى الاسترشادى لتطوير لوائح كليات (الآداب والألسن ودار العلوم)، بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس، بما يساعد على تخريج كوادر قادرة على سد احتياجات سوق العمل في مجالات التخصص المختلفة لهذه القطاعات، وبما يتجاوب مع التطور المعاصر الذى تشهده هذه التخصصات، و الاستجابة لاحتياجات المجتمع وظروفه الحالية والمستقبلية من هذه التخصصات.

ووافق المجلس على خطة التحديث المعاصر للتدريس بقطاع طب الأسنان، والتي تهدف إلى تحسين مهنة طب الأسنان من خلال ستة محاور رئيسية، تشمل: تحديث المناهج الدراسية لطب الأسنان لتواكب المعايير الدولية في مناهج طب الأسنان، تحديث برنامج التدريب لسنة الامتياز، تعزيز التميز المؤسسي في كليات طب الأسنان ومستشفيات طب الأسنان الجامعية، إنشاء برنامج تدريب معترف بها دوليا في تخصصات طب الأسنان، تطوير تقييم متعدد المستويات للإنجازات الأكاديمية، تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي في مجال طب الأسنان.