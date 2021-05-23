الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

حملة لفتح مسجد أغلق مواطن بابه في الفيوم

حملة بمدينة سنورس
حملة بمدينة سنورس بالفيوم: لفتح مسجد قام أحد المواطنين بغلقه

صرح محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، أنه تم منذ قليل، تنفيذ حملة لفتح الباب المغلق الخاص بالمسجد الذي قام أحد الأشخاص بغلق بابه بالطوب، الأمر الذي فجر موجة غضب عارمة بين المواطنين وطالبوا وزارة الأوقاف بسرعة التدخل لمنع غلق هذا المسجد.

وأضاف هاشم، لـ"الدستور" إن السيدة عزة عويس عبدالحليم، وقعت على إقرار في النيابة بهدم السور، وبالفعل توجهت حملة مع صاحبة المنزل، وبناءً على قرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإزالة السور وفتحه مرةً أخرى.

وأوضح هاشم، أنه ليس مسجداً بل زاوية علوية مساحتها٦٠ مترا، مبنية بمنزل، وليس بها دورة مياة، قام مالك المنزل ببنائها، كمصلى للرجال، وأن الأوقاف قامت بتحرير محضر بقسم الشرطة.

 

وكان قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بغلق باب مسجد بالطوب، الأمر الذي فجر موجة غضب عارمة بين المواطنين وطالبوا وزارة الأوقاف بسرعة التدخل لمنع غلق هذا المسجد.

وقامت وزارة الأوقاف بتحرير محضر بقسم شرطة سنورس، برقم 2001-215، ضد عزة عويس عبدالحليم، صاحبة المنزل الذي يوجد به المصلى.

 

وصدر قرار إزالة تعدِ برقم ١١٩ لسنة٢٠٢١م، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم١٠١لسنة٢٠٠١م، بشأن اللجان الفرعية للخدمات الإسلامية وعلى المنشور العام رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥م، وعلى القرار الوزاري رقم ١٣٢ لسنة ١٩٨٩م، وعلى المذكرة المقدمة من إدارة سنورس ثانِ، بشأن التعدي الواقع على زاوية التوحيد بدرب المهر ببندر سنورس وعلى المذكرة الإدارية للإدارة الهندسية وعلى رأي الشؤون القانونية بالمديرية، وحفاظاً على بيوت الله والصالح العام، تقرر إزالة التعدي الواقع على زاوية التوحيد بدرب المهر ببندر سنورس والمتمثلة في غلق باب الزاوية وشبابيكها بالطوب الأحمر، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة.


وأوضح أحد المواطنين من قاطني تلك المنطقة، إن هذا مصلى للرجال وتم بناؤه منذ عدة سنوات من قبل والد المتسببين في هذه الواقعة، ولكن بعد وفاته حاول الورثة بيع المنزل وغلق المسجد.

وأضاف أن من تقدموا لشراء المنزل حاولوا تخفيض سعره لوجود المسجد أسفله، إلا أن الورثة لم يوافقوا على هذا الأمر: «ناس كتير اتقدمت تشتري البيت بس الوراثة رفضوا، لأنهم شايفين إن السعر قليل، فعشان كدا قفلوا المسجد عشان يعرفوا يبيعوا البيت بسعر كويس».

وتابع، أن هذا المسجد الصغير، كان به العديد من المخالفات وقت الصلاة، كما أن العديد من المصلين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية من التباعد وارتداء الكمامات، وجلب المصلى الخاص بهم أثناء الصلاة.

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حملة بمدينة سنورس بالفيوم لفتح مسجد

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