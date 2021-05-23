الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطلين لحيازتهما 150 طربة حشيش بالإسكندرية

حشيش
حشيش

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار في المخدرات وحيازتهما 150 طربة حشيش بقصد ترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.


تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من  ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيم بالاسكندرية، تخصصا فى الاتجار بالحشيش وترويجه على عملائهما متخذ من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 


على الفور، تم عمل كمين بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على 150 طربة حشيش، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وخمسين ألف جنيه تقريبًا، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وأقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة بالتحقيقات.

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