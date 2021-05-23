الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

نورا ناجي توقع عقد رواية «بنات الباشا» مع دار الشروق

نورا ناجي
نورا ناجي

وقعت الكاتبة الصحفية والروائية نورا ناجي، اليوم الأحد، عقد نشر رواية "بنات الباشا" مع أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق للنشر والتوزيع، وكانت قد صدرت رواية "بنات الباشا" عن دار أجيال للنشر والتوزيع عام 2017، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس عام 2018.

ومن أجواء رواية "بنات الباشا": 

كان الباب مغلقا، بينما يحتشد أهالي المدينة أمامه. أفراد الشرطة الذين يجرون في كل مكان، رجال الإطفاء، وأطباء يخرجون بين الحين والآخر بجسد إمّا ملفوف أو حيٍّ ينبض للنقل بسيارات الإسعاف. أتناول من على الأرض منشورًا أسود عليه وجه المسيح، كُتب عليه "طقس أسبوع الآلام"، وأسأل..هل من طقوس أكثر من ذلك؟
كان المنشور مُكرمشًا بفعل يد ظلّت مطبقة عليه رغم الانفجار، ثم تهاوت حين النقل إلى الإسعاف. آثار بصمات من دماء تغطّي وجه المسيح فلا أمسحها. أضعه في حقيبتي وأعود إلى السيارة. أشغل المكيّف بأعلى طاقة. أحاول إزالة رائحة التراب والدماء، لكنّي أنسى أنّني أحمل بعضًا منها في حقيبتي.
على ظهره كُتِبت آيات من الإنجيل أحاول استبيانها فلا أستطيع. أضعها بجواري على المقعد. ألتفت إليها بين الحين والآخر.
"فَإِنَّهُ هُوَذَا حُزْنُكُمْ هذَا.."

تعاون نورا ناجي مع الشروق

لم يكن هذا التعاون الأول بين الكاتبة نورا ناجي ودار الشروق، فقد سبق وتعاونت من خلال روايتها "أطياف كاميليا" عام 2019 والتي فازت بها على المركز الثانى فى جائزة "يحيى حقي" للكُتاب الشباب، وكذلك كتاب "الكاتبات والوحدة" 2020، وتتحدث فيه عن عشر كاتبات، عشن حياة قاسية.

نبذة عن نورا ناجي

نورا ناجي؛ صحفية وروائية مصرية، من مواليد طنطا سنة 1987، تخرجت في كلية الفنون الجميلة، وتعمل مدير تحرير موقع "نواعم" النسائي، وتنشر مقالاتها في موقع نون ومجلة فنون، عملت محررة لقسم المرأة في عدة صحف ومواقع مصرية وعربية، وصدرت لها عدة روايات.

نورا ناجي
نورا ناجي
نورا ناجي
نورا ناجي
نورا ناجي بنات الباشا دار الشروق أطياف كاميليا الكاتبات والوحدة الكاتبة نورا ناجي

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