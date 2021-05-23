العراق يسجل 3791 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 آلاف و791 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلى مليون و167 ألفا و940 إصابة.

وذكرت الصحة العراقية، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، أنه تم تسجيل 5 آلاف و39 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى مليون و81 ألفا و843 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة إلى 16 ألفا و190 حالة، وذلك بعد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة.

كورونا حول العالم

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى صباح يوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 496 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 167 مليونا ونحو 55 ألف إصابة، تعافى منهم 148 مليونا وما يقارب من 24 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم، أمس السبت، 571 ألفا و930 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10،853 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم كانت على التوالي: الهند التي تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين السكان واتساع رقعة الجائحة فيها، سجلت (3،788 وفاة)، والبرازيل (1،764 وفاة)، وكولومبيا (509 وفيات)، وأميركا (468 وفاة)، وروسيا (386 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد كانت على التوالي: الهند (243،777 إصابة)، والبرازيل (71،283 إصابة)، والأرجنتين (32،171 إصابة)، وأميركا (19,639 إصابة)، وكولومبيا (18,737 إصابة).

وخلال الفترة الأخيرة والهند تسجل حصيلة إصابات يومية تعتبر مرتفعة جدا، لكنها تراجعت مؤخراً عن عتبة الـ300 ألف التي كانت تتخطاها سابقاً، كما تسجل حصيلة وفيات مرتفعة جداً كل 24 ساعة، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن أميركا لا تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية.