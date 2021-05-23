نيوزيلندا: تسجيل 6 إصابات وافدة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، جميعها وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا اليوم الأحد - أنه تم إخضاع الحالات الجديدة للحجر الصحي في مدينة أوكلاند، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد ارتفع إلى 27 حالة، فيما يبلغ إجمالي عدد المصابين في نيوزيلندا منذ بداية الجائحة 2312 حالة، بينما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 26 حالة.

يذكر أن نيوزيلندا نجحت في احتواء تفشي الفيروس مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى من خلال تطبيق إجراءات مشددة منها أنظمة التتبع السريع وإغلاق الحدود.

كورونا حول العالم

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا«، حتى صباح يوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 496 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 167 مليونا ونحو 55 ألف اصابة، تعافى منهم 148 مليونا وما يقارب من 24 الف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 571 ألف و930 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10،853 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي سجلت تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين السكان واتساع رقعة الجائحة فيها، (3،788 وفاة)، والبرازيل (1،764 وفاة)، وكولومبيا (509 وفيات)، واميركا (468 وفاة)، وروسيا (386 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (243،777 إصابة)، والبرازيل (71،283 إصابة)، والأرجنتين (32،171 إصابة)، واميركا (19,639 إصابة)، وكولومبيا (18,737 إصابة).

وخلال الفترة الأخيرة والهند تسجل حصيلة إصابات يومية تعتبر مرتفعة جدآ، لكنها تراجعت مؤخراً عن عتبة الـ300 الف التي كانت تتخطاها سابقاً، كما تسجل حصيلة وفيات مرتفعة جداً كل 24 ساعة، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.