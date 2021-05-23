بعد طرح ثانية واحدة.. 3 أفلام سينمائية مؤجلة لـ دينا الشربيني

تعيش الفنانة دينا الشربيني حالة من النشاط السينمائي، حيث شاركت في 4 أفلام دفعة واحدة انتهت من تصويرهم قبل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 العام الماضي.

ومازال هناك ثلاثة أفلام سينمائية مؤجلة الطرح للفنانة دينا الشربيني بعد طرح فيلم “ثانية واحدة” بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر الماضي ويشاركها في العمل الفنان مصطفى خاطر.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين:

وتنتظر دينا الشربيني عرض فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” وتخوض بطولته بجانب النجم الكبير كريم عبد العزيز، حيث قررت الجهة المنتجة للفيلم تأجيل طرح الفيلم بدور العرض بعد أن وضعت موعدا مبدئيا بطرحه الشهر القادم ليسبق عيد الأضحى، ويستمر خلال الموسم نفسه ليحقق أعلى الإيرادات وذلك بعد تعثر أفلام عيد الفطر في السينما.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز تدور قصته حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمر فى زوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.

ويشارك في بطولتة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" كل من ماجد الكدواني، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض"و للمنتجين لؤي ووائل عبدالله.

فيلم 30 مارس

ويشارك أيضا دينا الشربيني في فيلم “30 مارس” والذي تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم.

فيلم يوم 13

كما تنتظر “الشربيني” أيضا طرح فيلم “يوم 13” والذي انطلق تصويره يوم 16 ديسمبر الماضى وشارك في بطولته كل من أحمد داود وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبدالمغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله.