الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية: إزالة تشوينات مخالفة من مواسير مياه وصرف صحي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق بإزالة تشوينات مخالفة من مواسير مياه وصرف صحي من على جانبي طريق الزقازيق / أبو الأخضر / أبو حماد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما أمر المحافظ رئيس المدينة برفع تشوينات فرز القمامة والمخلفات المتراكمة بقطعة أرض زراعية تم تبويرها علي نفس الطريق، وذلك حفاظا على البيئة وصحة المواطنين وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للطريق.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز الزقازيق، حيث تلاحظ للمحافظ وجود تشوينات مخالفة على جانبي الطريق وقطعة أرض تستخدم في تشوين وفرز القمامة ليصدر تعليماته لرئيس المدينة بالتنسيق مع مدير إدارة البيئة بالديوان العام برفع المخالفات فورا وتحرير محضر تبوير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق باستعدال أعمدة كهربائية ورفع نزلات بطريق بردين الزقازيق  حرصا على سلامة  وحياة المواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النبش في القمامة والتي تؤثر بشكل سلبي علي نظافة المدن وتتسبب في إعاقة عملية النظافة وتضر بالبيئة وصحة المواطنين.

رافق المحافظ  سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري والدكتور خالد فوزي مدير عام الإدارة العامة للشؤون الوقائية والرعاية الأساسية ووكيل مديرية الصحة و أحمد عطية مدير عام الشؤون الاقتصادية والمهندس ماهر الشناف مدير إدارة البيئة بالديوان العام و هبه عبد التواب مديرة إدارة المزارع السمكية.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الحملات الدورية اليومية للتأكد من أصحاب الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وقائدي المركبات على الطرق والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية  من التزامهم بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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