الأربعاء.. «المحامين» تعقد جلسة حلف يمين لنقابات القاهرة الكبرى

تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، الأربعاء المقبل، لنقابات القاهرة الكبرى، بواقع مجموعتين؛ الأولى من الساعة التاسعة صباحًا لنقابات (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان)، والثانية من الساعة العاشرة والنصف صباحًا لنقابات (بنها ـ شبرا الخيمة ـ 6 أكتوبر ـ شمال الجيزة).

ويترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس.



وصرح حسين الجمال، بأنه سيتم الإعلان عن موعد جلسات حلف اليمين لباقي النقابات الفرعية خلال الأسبوع المقبل.

تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد:

• – عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

• – الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

• – الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

• – من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

• – لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

• – إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.

• – لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.



على جانب آخر، ثمن رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية في قضية الاعتداء على القدس والمسجد الأقصى وموجات الاعتداء والتدمير التي طالت قطاع غزة.

وأكد عطية أن مبادرة الرئيس بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة تؤكد أن ثوابت مصر لا ولن تتغير، وأنها تقوم برسالتها وواجباتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى بخاصة.

وقال عطية، في بيان له: "تابعنا بكل التقدير والفهم والعرفان، المبادرات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية، فى قضية الاعتداء على القدس وعلى المسجد الأقصى، ووقت الصلاة فيه، وموجات الاعتداء والتدمير التى طالت قطاع غزة، ووسط سلبية تفشت في العالم، وسكوت على ما لا يسكت عليه".

