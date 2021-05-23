تتماشى مع المعايير الدولية.. الحكومة تُطلق مشاريع ضخمة لتعزيز السياحة

تتطلع مصر إلى استعادة السياحة من إسبانيا، حيث اجتمع مسئولون من البلدين أمس السبت؛ لمناقشة التعاون، بحسب ما نشرته صحيفة "أرب نيوز" السعودية الناطقة بالإنجليزية.

وسلطت الصحيفة الضوء على لقاء كل من أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة وميجيل سانز كاستيدو رئيس هيئة السياحة الإسبانية، وذلك على هامش مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في النسخة 41 للمعرض الدولي للسياحة والسفر (الفيتور) والذي انعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 19 حتى 23 مايو الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوسف التقى ممثلين عن كبرى شركات السياحة وشركات السياحة والطيران والفنادق في السوق الإسبانية، بحسب بيان رسمي.

كما استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة ترويج السياحة أهم التطورات في قطاع السياحة في مصر، وشرح الخطوات التي تتخذها الحكومة للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.

ولفتت الصحيفة إلى استعراض يوسف لكل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية، وضوابط السلامة في الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي والمتاحف والمواقع الأثرية لضمان حماية العمال والمواطنين والزوار.

ونقلت الصحيفة عن "يوسف" قوله إن الحكومة تطلق مشاريع ضخمة لتعزيز السياحة تتماشى مع المعايير الدولية، كما أشار أيضًا إلى خطط لجعل السياحة أكثر استدامة ومساعدة القطاع على أن يصبح أكثر مرونة وفي وضع أفضل للتعامل مع أي أزمات قد تحدث.

كما جرت مناقشات حول تعزيز التعاون والترويج لمصر السياحية والأثرية في الأسواق الخارجية من خلال الحملات التسويقية والشراكات الدولية.

وكشف "يوسف" أنه يجري الإعداد لخطة عمل متكاملة للترويج السياحي بالتعاون مع القطاع الخاص واتحادات السياحة لموسم الصيف هذا العام، مشيرًا إلى إن الوزارة تبحث تنظيم مجموعات سياحية ورحلات تعريفية وورش عمل في عدة أسواق.

واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات من أجل إنعاش القطاع السياحي بعد نجاحها في القضاء على فيروس كورونا في المحافظات الساحلية وعلى رأسها شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والتي أصبحت وجهة جديدة للسياح الأوروبيين.

ونجحت مصر في خططها لانعاش القطاع السياحي، لتعويض الخسائر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم والتوقف الدولي المستمر منذ بداية العام الماضي، في محاولة دولية لتحجيم انتشار الفيروس والقضاء على اكثر النقاط التي تنشر العدوى حول العالم.