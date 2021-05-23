الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عجمي» يطالب بسرعة تطعيم العاملين بالسياحة في الأقصر وأسوان

ثروت عجمي
ثروت عجمي

طالب ثروت عجمي رئيس اللجنة المؤقتة بغرفة شركات السياحة بالأقصر، وزارة السياحة والآثار بضرورة البدء بتطعيم العاملين في السياحة لمدينتي الأقصر وأسوان، مشيرا إلى أن الأقصر وأسوان من المحافظات السياحية الأولى في مصر فكيف يعقل تغافل الدولة عن تطعيم العاملين بالسياحة في الأقصر وأسوان.

وطالب عجمي في تصريحات لـ"الدستور"، من وزير السياحة ووزيرة الصحة ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أعضاء مجلس النواب بالأقصر بإعادة النظر في تقسيم الأولوية بالمحافظات السياحية خاصة وأن الأقصر وأسوان من أكبر المدن السياحيةً في العالم وبدء التطعيم بها يطمئن السائحين خاصة القادمين من الغردقة وشرم الشيخ ضمن في زيارة لليوم الواحد بالإضافة إلى أنها   مدن سياحية وثقافية ويأتي إليها السياح في كافة شهور السنة بعض النظر عن كونها مدن للسياحة الشتوية.

وكان قد أكد هشام الشاعر عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، قبل أيام أن غرفة الفنادق ووزارة  الصحة انتهت رسميا من تطعيم ٨٠ ألف عامل بمدينتي شرم الشيخ والغردقة ووضع شارة التطعيم على زي العاملين لاطمئنان السائح بالفندق، مؤكدا أنه تم تخصيص فندق لتلقي تطعيم العاملين في الغردقة.   

وأشار إلى أن حملات التطعيم مستمرة وأنه سيتم الإعلان قريبا الانتهاء من تطعيم كافة العاملين في القطاع السياحي بتلك المدينتين ثم يتم البدء في المحافظات الأخرى مثل الإسكندرية وباقي المحافظات على أن يبدأ تطعيم العاملين في فنادق الأقصر وأسوان قبل بدء موسم السياحة الشتوي لتصبح هي الأخرى مستعدة لاستقبال السياحيةً.

وأكد الشاعر إنه فور فتح المطارات وعودة الطيران بين الدول سيتم المشاركة بقوة للفنادق في المعارض الدولية والترويج لها من خلال تلك المعارض، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يشارك حاليا في المعارض ولكن بشكل استثنائي نظرا للظروف القائمة  تشارك، مشيرا إلى أن هناك ٣٠٪؜ من الفنادق بمحافظتي شرم الشيخ والغردقة مغلقة بسبب الجائحة لذلك نستعد لتطبيق كافة الإجراءات بها فور افتتاحها، بينما هناك ٧٠٪؜ من الفنادق يتم تطبيق كافة الإجراءات المتبعة دوليا وهي في حالة استعداد كامل لاستضافة الوفود السياحية حيث تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة دوليا.

ثروة عجمي يطالب بسرعة تطعيم العاملين بالسياحة الأقصر

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