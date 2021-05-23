السعودية تعمم قرار قصر استعمال المكبرات الخارجية على الأذان والإقامة

أصدر وزير الشؤون الإسلامية فى المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، تعميما لكافة فروع الوزارة، ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

وأشارت الشؤون الإسلامية في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن تعميم وزير الأوقاف السعودي يستند إلى الأدلة الشرعية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم "إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة" أو قال: في الصلاة، وعملا بالقاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار".

وتابعت الوزارة في تغريدة أخرى "ولأن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص بمن هو داخل المسجد وليس ثمة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القران في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يقرأ ولا يستمع إليه".

- فتاوى سابقة تدعم القرار

وتابعت الشؤون الإسلامية "كما أنه قد أفتى بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة الشيخ الراحل محمد العثيمين، والعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، وغيرهما من أهل العلم".

وفى إبريل الماضى، أصدرت الوزارة، 10 ضوابط بتعميم يؤكد على ضرورة ضبط مكبرات الصوت في المساجد والجوامع ومعالجة التشويش الحاصل الذي يترتب عليه عدم تحقيق المقصد الشرعي.

- ضوابط استعمال مكبرات الصوت

وجاءت الضوابط كالتالي، الاكتفاء بأربعة مكبرات للصوت خارج المسجد في حال وجود مأذنة واحدة تغطي 360 درجة وستة مكبرات للمأذنتين إذا زادت المسافة بينهما عن خمسين متر وتكون أعلى المئذنة وبزاوية ميل لا تزيد عن 20 درجة في الاتجاه الأرضي، اعتماد درجة الصوت المقررة وهي ما دون المتوسط بدرجة، ضبط قدرة الأبواق الصوتية في حدود 25ــ50 وات، منع استخدام مضخمات الصوت داخل المسجد، وأن تكون جميع السماعات الداخلية للجدران الجانبية في اتجاه واحد مائلة بزاوية 45 درجة نحو الصف الأخير بالمسجد، والسماعات على الحوائط الداخلية والأعمدة بارتفاع 2,5 ــ 3م. 6- عدم المبالغة في عدد السماعات الداخلية والاكتفاء بما يحتاج إليه في إيصال الصوت وفقاً للمساحة بمقدار 1 وات لكل 10 متر مربع.

وكذلك ألا تقل المسافة بين الميكرفون والمستخدم عن 20سم، تكون السماعات المثبتة على الحائط الأمامي في واجهة المصلين تماماً بزاوية 90 درجة، ألا يكون توزيع السماعات على حوائط المسجد مقابلة ومواجهة للسماعات الأخرى بالجهة المقابلة داخل المسجد، وفي مستوى ارتفاع واحد لمنع تداخل الأصوات والتشويش، ولوضوح الصوت، واخيرا أن تكون مكبرات الصوت مزودة بوحدة ضبط لتخفيض الصوت بشكل منفصل بالتحكم في قدراته بالوات.