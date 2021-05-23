الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تشكر المتطوعين بخط الاستشارات المجاني ومتابعي مرضى كورونا

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أرسلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، رسالة شكر وتقدير لكل الأطباء المتطوعين بالعمل في خط الاستشارات الطبية الذي خصصته الهيئة بالمجان منذ يوليو 2020 لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك للأطقم الطبية المتابعة لحالات العزل المنزلي للمساعدة في مجابهة جائحة كورونا.

وعبرت الهيئة، عن شكرها وامتنانها لمجهود كل عضو بالطواقم الطبية ممن تطوع بوقته بالمجان، وذلك لتقديم كافة الاستشارات الطبية في كافة التخصصات الطبية إضافة إلى متابعة مرضى العزل المنزلي، من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك على الرقمين المجانيين 0663257999 & 0663257444، وعبر تطبيق "الواتس آب" المخصص للاستشارات الطبية بالمجان على الرقم 01552139299.

وأضافت، أنه تم تصميم لوحات تحمل عبارة (شكرًا)، وتضم صور كافة المتطوعين بالعمل في خط الإستشارات الطبية، وذلك لعملهم على مدار 24 ساعة، ومساهماتهم في الرد على كافة الاستشارات الطبية الواردة عليه، إضافة إلى متابعة مرضى العزل المنزلي من المصابين بفيروس كورونا.

وتابع البيان، أن خط الإستشارات الطبية هو أحد الحلول التكنولوجية المبتكرة التي خصصتها الهيئة في مجابهة فيروس كورونا، مشيرًا أن تقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد أسهم في تخفيف العبء على المواطنين من التحرك من منازلهم الحصول على الخدمة الطبية في أماكن تقديمها وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة باعتبارهم هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد والأكثر تأثرًا بمضاعفاته.

وأوضح البيان، أن خط الاستشارات الطبية التابع لإدارة رضاء المنتفعين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، تطوع للعمل فيه بالمجان مجموعة من  استشاريين في تخصصات (الأطفال، الصدر، الباطنة،ةطب الأسرة، الأشعة، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية)، ولفت إلى أن الإطباء المتطوعين للعمل به هم مجموعة من أمهر الأطباء سواء من ضمن بالفريق الطبي من العاملين بفرع الهيئة ببورسعيد أو غير العاملين بالهيئة.

وتابع: "خط الاستشارات الطبية هو أحد الأدوات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة مرضى العزل المنزلي من مصابي فيروس كورونا، لافتًا أنه تم من خلاله تقديم الدعم النفسي لمصابي كورونا، كما تم تنفيذ 3600 زيارة منزلية بناء على متابعة خط الاستشارات الطبية للمرضى المعزولين منزليًا جراء الإصابة بكورونا".

 وأضاف: "لم يقتصر  الخط على استقبال المكالمات في نطاق محافظة بورسعيد فحسب، بل وردت عليه مكالمات من خارج المحافظة بل من خارج جمهورية مصر العربية، وهو ما يدلل على ثقة المواطنين في مستوى الخدمة المقدمة من خلاله ودوره الفعال في تخفيف الضغط على المواطنين بما يضمن حصولهم على الخدمة الطبية بأسرع وأيسر وسيلة ومن داخل منازلهم".

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