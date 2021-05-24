الإثنين 24 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الثقة بالنفس والتمارين الرياضية.. كيف يمكن تطوير الذات؟

التمارين الرياضية
التمارين الرياضية

يسعى كثيرون إلى البحث عن طرق تطوير الذات وتدعيم الثقة بالنفس، حيث هناك عدد من الأساليب المختلفة التي من شأنها تساعد على التطوير وتحقيق النجاح، لكن لابد على الشخص أن يعلم أسلوب تطوير كل شخص يختلف عن الآخر باختلاف ما يمر به من ظروف، من مستوى تعليم وذكاء اجتماعي وغيرها من الأمور، وفقًا لموقع toggle.


- وضع خطة 
لابد من تحديد الهدف الذي من خلاله يتم السعى للوصول إليه، من أجل تعزيز وتطوير النفس ولا يتم ترك الأمر للظروف بل وضع خطة بالتوقيتات ايضًا المحددة للانتهاء من مهام معينه.


- القراءة 
الالتزام يوميًا بقراءة ولو جزء من كتاب تفضله خاص بتطوير الذات مما يضيف إليك معلومة، ويجعل لديك خبرة في المجال الذي تسعى له.


- التمارين الرياضية 
لابد من إدراك التمارين الرياضية خلال يومك وفي الصباح خصوصًا، مما يساعدك على الاسترخاء والهدوء والتفكير السليم، فالتمارين تساعد على التخلص من التوتر والقلق ومنها يساعد في تعزيز الثقة بالنفس والهدوء في التفكير.


- التنظيم والترتيب 
العمل على تنظيم المكان الذي تعمل فيه، والحفاظ على ترتيب المكان حتى تحافظ على الطاقة الإيجابية والبعد عن السلبية.


- الاستفادة من أخطاء الآخرين 
عليك الاستماع إلى آراء الآخرين وتجربتهم فيما أنت قادم نحوه ليس معنى ذلك أن يعتمد اتخاذ قرارك عليهم ولكن لابد من اتخاذ آرائهم في حالة خبرتهم لتجنب المشكلات التى تمت مواجهتها.


- النوم والاستيقاظ مبكرًا
من أولى خطوات النجاح أن تستيقظ مبكرًأ وإنجاز مهام في الصباح مع الحفاظ على وجبة الفطار فهي من أهم الوجبات خلال اليوم وتمد الجسم بالطاقة اللازمة.


- اكسر الخوف 
عليك كسر الخوف بداخلك والعمل على معالجة الأمور التى تسبب لك الخوف حيث أن الخوف يجلب الفشل ولا يحقق لك النجاح والتطوير الذي تسعى إليه.


- التركيز على نقطة القوة والألعاب 
الاعتماد على الألعاب الخاصة بتنمية التركيز والذاكرة والتركيز على نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف في شخصيتك.
- التركيز على تنمية الثقة بالنفس عن طريق قراءة الكتب الخاصة بذلك، والإيمان بقدراتك والتركيز عليها، اختيار الأصدقاء حولك الذين يشجعون على تطوير الذات واكتساب الخبرة.

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