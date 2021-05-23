تفاصيل «مجزرة المنيا».. المتهم ذبح والدته وشقيقته بساطور لرفضها تمويل مشروع له

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل إقدام طالب بالمنيا على ذبح والدته وشقيقته بقرية صندفا التابعة لمركز بني مزار، إذ تبين من التحريات أن المتهم طالب في معهد خاص في المنيا، ويبلغ من العمر 22 سنة، ودائم الخلاف مع والدته، وسبق تدخل الجيران والأقارب للصلح بينهم ،وأن الجريمة حدثت عقب مشاجرة مع عائلته بسبب معاتبته على سوء سلوكه واستمرار طلبه للمال من والدته، ونفذ المتهم جريمته بساطور.

-التحريات المتهم هدد بقتل والدته

وذكرت التحريات أن المتهم هدد والدته بالقتل عدة مرات سابقة، وحاول قتلها في إحدى المرات بسبب مطالبته لها بمبلغ مالي، فتدخل أشقائه ومنعوه، وعقدت جلسة صلح بينهما لكن الخلافات لم تنته، إذ عادت من جديد بعد إبلاغ المتهم لوالدته بأنها تتعمد تحطيمه وتدمير مستقبله لرفضها مساعدته ماليا، من أجل إقامة مشروع.

- مشاجرة ليلة الجريمة

وأوضحت التحريات أن ليلة الجريمة عاد المتهم إلى المنزل وتشاجر مع والدته، لإجبارها على توفير المبلغ الذى يطلبه، لكنها رفضت ورفعت صوتها بالصراخ فاعتدى عليها بالضرب، فتدخلت شقيقته الطفلة لمنعه فاستشاط غضبا، وأحضر ساطور وذبح والدته وشقيقته وفر هاربا.

وأشارت التحريات إلى أنه عقب ذلك ورد بلاغ لمركز بني مزار من بعض الأهالي، تعدي أحد الأشخاص بسلاح أبيض علي شقيقته ووالدته، ووفاتهما بقرية دائرة المركز، وتبين أنه طالب 22 سنة بمعهد بالمنيا و مقيم بالقرية ذاتها، تعدي بسلاح أبيض «سكين» على كلا من والدته، 55 سنة، ربة منزل، وشقيقته 13 سنة، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، فأحدث إصابتهما بجرحين ذبحيين، ما أدي لوفاتهما.

- القبض على المتهم وحبسه

أمكن ضبط المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة ضباط إدارة البحث بأمن المنيا والأداة المستخدمة، واعترف بارتكاب الواقعة لخلافات ماليه بينه ووالدته، وتبين من المعاينة أن المتهم ذبح والدته وشقيقته من الرقبة، ما تسبب في وفاتهما بالحال، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيل المتهم للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بالواقعة، وصرحت بدفن الجثتين.