حبس جزار أدار صفحة على «فيسبوك» لبيع الأسلحة البيضاء في الشرقية

قررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، حبس المتهم بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، تتضمن الإعلان عن حيازة وتصنيع والإتجار بالأسلحة البيضاء غير المرخص بتداولها، والترويج لبيعها نظير مقابل مادي.

كانت قد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفيد بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الشرقية، بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن الإعلان عن حيازة وتصنيع والاتجار بالأسلحة البيضاء "غير مرخص بتداولها" والترويج لبيعها نظير مقابل مادى، وذلك من خلال إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء تحت غطاء إدارة نشاط تجارى لبيع أدوات الجزارة "منتهى التراخيص" والكائن بجوار محل إقامته بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية.

- ضبط المتهم

وتمكنت مأمورية أشرف عليها اللواء عمرو بحر مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الالكترونية، وقام بها ضباط فرع شرق الدلتا، برئاسة العقيد دكتور محمود مدين، رئيس الفرع، بتوجيهات العميد حسام رشاد، رئيس مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة بلبيس، برئاسة النقيب هشام عبد الحميد، رئيس المباحث، ومع فرع الأمن العام.

وتم ضبط المتهم وتبين أنه حاصل على دبلوم تجارة مقيم بندر بلبيس ويتخذ من مهنة الجزارة ستارا لممارسة النشاط الاجرامى لتصنيع الأسلحة البيضاء ، وعثر بحوزته على (هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل لنشاطه الإجرامي ، وكذا ضبط مكونات ورشة تصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص ، وضبط كمية من الأسلحة البيضاء وأجزاء معدة للتصنيع من الأسلحة البيضاء)، لتحقيق مكاسب مادية.

وتحررعن الواقعة المحضر رقم 1129 إدارى قسم شرطة بلبيس لسنة 2021، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 على ذمة التحقيقات.مع تجديد حبسه في الموعد المحدد