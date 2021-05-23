السعودية تسجل 1067 إصابة جديدة بكورونا وتنفي إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 440 ألفًا و 914 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 895 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 424 ألفا و690 حالة.

كما سجَّلت السعودية 12 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 7.249 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 8.975 حالة، من بينها 1.344 حالة حرجة.

ووفقًا لبيان الصحة السعودية، بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية، 12.774.787 جرعة.

وحثت الصحة على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية: "نلحظ ثباتًا في منحنى الإصابات المؤكدة ونستبشر خيرًا بذلك".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أن 75 % من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إلى أن جرعات اللقاح في المملكة، تتجاوز حاجز الـ 12 مليونًا و 800 ألف جرعة معطاة، لافتًا إلى أن خدمة "أولوية" مخصصة لمواعيد أخذ اللقاح لكبار السن، وهي متاحة عبر تطبيق "صحتي".

ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إلغاء الجرعة الثانية في المملكة، وصرح قائلًا: "لا صحة لما يُتداول بإلغاء الجرعة الثانية في المملكة، ولكن هناك تأجيل، والهدف منه هو المسارعة لوصول أكبر عدد من أفراد المجتمع إلى الجرعة الأولى لرفع مستوى المناعة".

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الجائحة لا زالت مستمرة، داعيًا إلى ضرورة الالتزام للوصول للمناعة المستهدفة للمجتمع.

تقرير إصابات كورونا في السعودية