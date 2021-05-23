محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن تعطيل الأعمال التنفيذية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بسبب إجراءات ورقية، أمر غير مقبول لأي سبب، مشدداً على ضرورة "التشبيك" والتنسيق بين القطاعات والترابط الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، حتى يتسنى إنجاز الأعمال في أسرع وقت وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام عوف رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات المعنية، وممثلي المكاتب الاستشارية والشركات، ومسئولي القطاعات المشاركة بالمبادرة.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ ناقش خلال الاجتماع، نسب التنفيذ بالمشروعات التي بدأ تنفيذها من خلال المبادرة بمختلف القطاعات، وآليات التغلب على المعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال إن وجدت، مؤكداً على ضرورة التنسيق المتكامل بين مسئولي كافة القطاعات والمديريات الخدمية من جهة، ومسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبري من جهة أخري، لإنجاز الأعمال في أسرع وقت بالكفاءة المطلوبة، وكذلك إلزام كافة الجهات التي تمول مشروعاتها مركزياً بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية، لضمان حرية وسرعة المعلومات والدقة في التنفيذ، مشيراً إلى أهمية العمل في فريق واحد متكامل بعيداً عن الجزر المنعزلة، لضمان تحقيق أهداف المبادرة في علاج مشكلات مزمنة عانت منها القرى لسنوات طويلة.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن أعمال تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى النهوض بمستوي كافة الخدمات والبنية التحتية بجميع القري المستهدفة بالمركزين اللذين يمثلان نحو ثلث المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان، مؤكداً أن كل جهود الدولة مُسخّرة لخدمة المبادرة التي يستفيد منها أكثر من مليون شخص من أبناء المحافظة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق بين ممثلي وزارة الصحة والمكاتب الاستشارية، لإعادة مراجعة المناطق المقترحة لتنفيذ المشروعات الصحية للمبادرة بالمركزين، كما وجه المحافظ، المكاتب الاستشارية، بسرعة الانتهاء من جميع الرسومات الهندسية لجميع المشروعات المزمع تنفيذها، منعاً لتعطيل العمل، والبدء في التنفيذ خلال مرحلة إنهاء التراخيص، ووضع لوحة إرشادية بمواقع المشروعات توضح مكونات المشروع ومدة تنفيذه، مشدداً على الالتزام التام بالمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة، مؤكداً أن الجميع شركاء في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى توفير حياة متكاملة لأهالينا في أماكنهم.

ولفت "الأنصاري" إلى أنه سيتم اختيار قريتين بكل مركز من مركزي إطسا ويوسف الصديق كنموذج استرشادي لأعمال التطوير بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع تكثيف وسرعة تنفيذ الأعمال بهما حتى يكونا باكورة لأعمال المبادرة بالمركزين.

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