تدشين رواية «أيام هستيرية» لناصر عراق في معرض أبوظبي للكتاب

كشف الكاتب الصحفي والروائي ناصر عراق عن تدشين روايته الجديدة "أيام هستيرية" الصادرة حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الثلاثين، التي انطلقت اليوم، ومن المقرر أن تستمر حتى 29 مايو الجاري.

وأوضح عراق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تدشين (أيام هستيرية) في أبوظبي والقاهرة.. طرحت دار الشروق القاهرية اليوم روايتي رقم 11 (أيام هستيرية) في جناح الدار بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي افتتح اليوم، كما بدأت الدار في عرضها أيضا في العديد من المكتبات المصرية.

وفي تصريحات سابقة لـ"الدستور"؛ قال ناصر عراق إن أحداث الرواية تدور بين القاهرة ودبي في 6 أشهر تقريبا مع بداية انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تسرد الأجواء الغريبة والاستثنائية التي وجد فيها البطل والبطلة أنفسهما فيها محاصرين بفيروس وغد وكل المطارات مغلقة.

نبذة عن ناصر عراق:

كاتب صحفى وروائى وفنان تشكيلى، تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة سنة 1984، وعمل بالصحافة الثقافية في مصر قبل أن يغادر إلى دبي ليشارك في تأسيس دار الصدى للصحافة عام 1999، ويرأس القسم الثقافي بمجلة الصدى الأسبوعية لمدة ست سنوات ونصف، ثم يسهم في تأسيس مجلة دبي الثقافية، التي صدر العدد الأول منها في أكتوبر 2004، ويصبح أول مدير تحرير لها حتى فبراير 2010.

وشارك ناصر عراق في تأسيس جائزة البحرين لحرية الصحافة بالمنامة العام 2010 وكان أول منسق عام لها، فضلا عن توليه موقع المنسق الثقافي والإعلامي في مؤسسة (ندوة الثقافة والعلوم) بدبي، وقد نال جائزة أفضل كتاب التي تنظمها جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين العام 2000 عن كتابه "تاريخ الرسم الصحفي في مصر"، وجائزة أفضل مقال في الصحافة الإماراتية العام 2004 التي تنظمها مؤسسة تريم عمران للصحافة بالإمارات.