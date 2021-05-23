تأجيل استئناف «متحرش المترو» لـ 13 يونيو للنطق بالحكم

قررت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل نظر استئناف متحرش المترو على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه لـ 13 يونيو للحكم.

- بداية الواقعة

وثَّقت فتاة جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور»، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح «سوستة بنطلونه»، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

وأظهر الفيديو البالغ مدته 37 ثانية الشاب بشكل تام، وأن الفتاة نجحت في تصويره وقت الجريمة وهو لم ينتبه لها وكان مشغولا في مراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأن الفتاة صورت الفيديو بعدما اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين ونبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.

- اعترافات المتهم

وقال المتهم خلال التحقيقات، أنه الشخص الذي ظهر بالفيديو أثناء ممارسة الفعل الفاضح وقدّم المتهم شهادة طبية تؤكد أنه يعاني من مرض نفسي، وأنه كان يقوم بتعديل ملابسه ولم يقصد ارتكاب فعل فاضح داخل مترو الأنفاق، وأنكر المتهم خلال التحقيق معه التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أنه لم يقترب من الفتاة أو يتحدث معها. واعترف المتهم بالتحرش بفتاة المترو أمام نيابة النزهة بعدما واجهته بفيديو الواقعة،بأنه هو الذي ظهر بالفيديو، وذلك بعدما فرغت نيابة النزهة فيديو لفتاة تعرضت للتحرش داخل مترو الأنفاق.

- أقوال المجني عليها

وقالت المجني عليها إنها أثناء استقلالها مترو الأنفاق من محطة العتبة، في طريقها إلى محطة عدلي منصور، خرج جميع الركاب من عربة المترو، ولم يتبق في العربة إلا المجني عليها، وشخص آخر، وفوجئت به يجلس على المقعد المقابل لها، وبدء بيده في عمل أفعال جنسية.

وأضافت المجني عليها أنها شعرت بالخوف منه وانتقلت إلى مقعد آخر داخل المترو، وأجرت اتصالا هاتفيا بخطيبها وأخبرته بالواقعة وطلب منها تصويره فيديو، وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة وبالفعل وثقت واقعة التحرش بالفيديو والتي ظهر فيها المتهم لمدة 37 ثانية.

- قرار النيابة

أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الفعل الفاضح العلني، وقدم المتهم للمحاكمة بالتحرش بفتاة وارتكاب أفعال خادشة للحياء داخل مترو الأنفاق، خلال التحقيقات معه أمام نيابة النزهة شهادة طبية تفيد مرضه النفسي، نافيًا تحرشه بالمجني عليها قائلا:"كنت بعدل هدومي".

- حكم أول درجة

و عاقبت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، المتهم بالقيام بفعل فاضح أمام فتاة بمترو الأنفاق بغرض التحرش بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.