السعودية تعلن استقبال 60 ألف حاج لكل دولة.. والشركات تنتظر إجراءات التعامل مع الموسم

قال ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة، وعضو لجنة السياحة الدينية بالغرفة سابقا، أن وزارة الصحة السعودية قد أصدرت البروتوكول الصحي الذي سيتم من خلاله استقبال الحجاج، و حددت أعداد الحجاج لهذا العام والتي ستصل إلى 60 ألف حاج ، وأن تكون الفئة العمرية من 18 إلى 60 عاما، كما يلزم عدم إصابتهم بأي من الأمراض المزمنة مع وجود تقرير طبي يؤكد ذلك.

كما طالبت "الصحة السعودية" بأن يكون الحجاج القادمين إليها قد حصلوا على جرعات اللقاح كاملة والمعتمدة من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى شهادة فحص لفيروس كورونا "pcr" قبل السفر بـ 72 ساعة، وعند الوصول إلى المملكة يمكث الحاج 3 أيام فور الوصول بالفنادق كحجر صحي.

- موسم حج استثنائي

و أوضح عضو غرفة شركات السياحة فى تصريحات لـ "الدستور"، إلى أن كافة المطالب والإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الصحة السعودية مقبولة تماما فى ظل هذه الظروف فموسم الحج هذا العام سيكون استثنائي للغاية نظرا إلى الظروف الحالية موضحا أن هناك كثيرا تلقوا الجرعة الأولى للقاح كما أن هناك من تلقى الجرعتين لافتا أن الجرعات المعتمدة للقاح كورونا بالمملكة العربية السعودية هم جرعتان لكل من «فايزر»، و«أسترازينيكا»، و«موديرنا»، وجرعة واحدة من لقاح «جونسون آند جونسون» .

- الشركات تنتظر إجراءات التعامل مع الموسم

وأضاف "سلطان" موضحا أنة فى حالة اقتصار الأمر على إعداد رمزية من جانب كل دولة لابد أن يقتصر التنظيم على شركات السياحة فقط دون الجهتين الأخيرتين المنظمين للحج تقديرا لمراعاة لظروف القاسية التي مرت بها شركات السياحة منذ بدأ جائحة كورونا .

وأوضح أن شركات السياحة يمكن لها التعامل بشكل إيجابي مع متطلبات السلطات السعودية وخاصة أنها أشبه فى التعامل مع السياحة الوافدة لمصر من الخارج كما أن شركات السياحة يمكن لها أن تقوم باستيراد لقاح جونسون الذى يتم الحقن به جرعة واحدة نظرا لضيق الوقت للحاق بسفر الحجاج.

- تخصيص فنادق لسكن الحجاج في مكة والمدينة

وتضمنت بقية الشروط أنه سيتم إجراء خاص بسكن الحجاج كتخصيص فنادق لسكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة مطبقة للاشتراطات والإجراءات الوقائية المطلوبة من السلطات السعودية كما سيتم تقديم خدمات الإعاشة لكل حاج فى غرفته دون الحاجة إلى الانتقال الى المطعم وإلغاء البوفيه المفتوح لمنع التجمعات بين الحجاج كما سيتم توفير مرشد صحى لمتابعة الحجاج طوال رحلتهم للحج، والتوعية للانتقال إلى الطبيب فى حالة وجود أي اعراض للاشتباه.

وقد حددت الصحة السعودية إجراءات للمبيت بالمشاعر المقدسة ففى مشعر منى سيتم تطهير حقائب الحجاج بشكل دورى كما سيتم تخصيص حراس امن لتنظيم دخول وخروج الحجاج أما بمشعر عرفات الالتزام بالاماكن المخصصة للحجاج كما ستقوم وسائل نقل الحجاج بالعمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلات مع الالتزام بارتداء الكمامة فى كافة مراحل الحج وترك مقعد فارغ بجانب كل حاج كما الايزيد عدد الحجاج عن 100 حجاج لكل 50 متر مربع من مساحة الخيام بالإضافة إلى تقديم الوجبات المجهزة مسبقا للحجاج كما سيتم تقديم لكل حاج حصى بأكياس معقمة ومغلقة لرمى الجمرات

ضوابط المملكة العربية السعودية لتنظيم الحج هذا العام

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