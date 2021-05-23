الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتفاق لتنفيذ 35 قمرا صناعيا.. تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة حلوان.

وبدأ المجلس اجتماعه بدقيقة حداد ترحماً على روح المرحوم الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

وثمن المجلس للجامعات الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة المؤسسات المعنية في مصر في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.

وأعلن المجلس تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وقرر المجلس إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثانى للمصروفات الجامعية للعام الجامعى الحالى، ودعم مؤسسات التعليم العالى بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.

واطمأن الوزير على إعلان كافة الجامعات والمعاهد حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الجارى -التى ستجرى خلال شهر يونيو القادم و تنتهى مع بداية شهر يوليو - وأفادت التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بضمان الانضباط والالتزام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان حُسن سير الامتحانات طبقًا للوائح الداخلية للكليات والمعاهد، و الحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات.

وأكد عبدالغفار جاهزية المستشفيات الجامعية بكافة الجامعات، استجابة لاحتياجات المجتمع في ظل جائحة كورونا، ورفع درجة استعدادها طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي.

وعرض الوزير ملخصا حول زيارته الأخيرة لفرنسا خلال الفترة من 19 وحتى 22 من مايو الجاري، والتي شهدت اختيار الشركة المنفذة لمشروع بيت مصر في باريس، وتوقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والإدارة العامة لمستشفيات باريس؛ وعقد لقاء مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الفرنسية لدعم التعاون بين الجانبين، وتفقد معهد كوري لعلاج الأورام وبحث سبل التعاون المقترحة مع المعهد، والاجتماع مع قيادات جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية للاتفاق على أوجه التعاون المستقبلية.

وشهد المجلس توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بمعامل الأقمار التعليمية بين وكالة الفضاء المصرية برئاسة د.محمد القوصى والسادة رؤساء جامعات (أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، أسوان)، ويستهدف الاتفاق قيام وكالة الفضاء المصرية بتقديم قمر صناعي تعليمي يكون نواة لمعمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية في كليات الهندسة، وذلك في إطار مشروع متكامل ممول من كل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية، لتنفيذ 35 قمرا صناعيا، حيث تم توقيع العقود التنفيذية لـ31 قمرا صناعيا لـ31 من كليات الهندسة والعلوم لمختلف جامعات مصر، بما يحقق أحد أهداف وكالة الفضاء المصرية طبقا لقانون إنشاءها وهو نشر ثقافة وتكنولوجيا الفضاء في المجتمع المصري وعلى الأخص في كليات الهندسة والعلوم والحاسبات بالجامعات المصرية، ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع بالكامل في فبراير 2022 كمرحلة أولى.

 

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