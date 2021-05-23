الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة المصرية تتوسع في المهجر.. 3 كنائس في فرنسا وأمريكا

الكاتدرائية
الكاتدرائية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في باريس عن توقيع الأنبا مارك، أسقف الإيبارشية، للعقد الابتدائي لشراء كنيسة كاثوليكية، لخدمة الجالية القبطية هُناك.

الكنيسة المُشتراه حديثًا، مثلَّ الكنيسة الكاثوليكية في عقد الشراء، رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في رانس، وهي المنطقة التي تقع بها الكنيسة بشمال فرنسا.

تحمل الكنيسة بعد انضمامها لطائفة الأقباط الأرثوذكس، كُنية "القديسين بولس وبطرس"، وتمم الأنبا مارك فعليًا صلوات القداس الإلهي بالكنيسة بحسب الطقس القبطي الأرثوذكسي، في خطوة توسعية جديدة للكنيسة ببلاد المهجر، بعد شراء كنيستين أخرتين بالولايات المُتحدة الأمريكية.

وكان شارك الأنبا ديفيد أسقف نيويورك في حفل كبير، شارك خلاله بحفر موضع حجر أساس كاتدرائية جديدة للأقباط الأرثوذكس في موقع منطقة SMPK6 الجديدة لإيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند، كما كان أيضًا قد وقع الأنبا بيتر أسقف نورث كارولينا وساوث كارولينا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بالولايات المتحدة الأمريكية عقد شراء كنيسة جديدة، وتحمل الكنيسة الجديدة اسم الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين ريتش موند فيرجينيا.

وعلى الصعيد المحلي، تمم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأحد، قداس وطقوس ومراسم تدشين كنيسة الشهيد العظيم مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، بميدان النهضة، بحي المعادي بمحافظة القاهرة.

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الارثوذكسية، حاليًا،  تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

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