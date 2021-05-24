الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الوسط زي بعضه.. والسيئة بتعم».. ابنة سعيد صالح تهاجم السيناريت تامر حبيب

السيناريست تامر
السيناريست تامر حبيب

كشف السيناريست تامر حبيب، مساء السبت، عن وصيته لكل محبيه يوم وفاته، وكتب عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «أوصي كل اللي بيحبوني وهيزعلوا عليا، يوم ما أموت ويبقوا حزانا من قلبهم، لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم يعملوها فورا.. وأنا هبقى مبسوط قوي».

وكتب تامر حبيب في وقت سابق اليوم عبر «فيسبوك»: «طيب، أنا فعلا حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفنة لإني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح، وأرجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع أصحابي.. حد عايز حاجة؟».

وهاجمت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، السيناريست تامر حبيب، قائلًة: «حقك طبعًا وماحدش عايز منك حاجة بس استأذنك لما تكتب بوست تكون عارف أنه هينط تريند ويبقي حديث المدينة، وإن البوست هيكون سبب للمرة المليون أن الوسط الفني زي بعض، وإن ده حالك لوحدك أو حال القلائل من الوسط».

وأضافت: «وزي ما فيه ناس خافت يروح عليها فرح الجونة فيه ناس قلبها واجعها قوي وكأن الميت ميتها، وافتكر إن فيه فنانين قاعدين في بيوتهم أو في قبورهم بينهانوا ويتمسح بيهم الأرض لمجرد فكرة السيئة تعم».

وأثار ظهور عدد من نجمات الفن في حفل زفاف بالجونة، مساء أول أمس الجمعة، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتهن في تشييع جثمان الفنان سمير غانم إلى مثواه الأخير في اليوم نفسه.

وظهرت الفنانات ياسمين صبري ونيللي كريم والراقصة جوهرة ويسرا، والأخيرة ترقص مع الفنان عمرو دياب على أغنية "نور العين" بحفل الزفاف الذي أقيم في الجونة.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس، وشيعت جنازته، أول أمس الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

تامر حبيب سعيد صالح سمير غانم يسرا دلال عبد العزيز

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