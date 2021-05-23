الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأرقام.. آخر التطورات في مشروع ازدواج قناة السويس (صور)

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

أكد الفريق  أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن أعمال التكريك بمشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بين الكم ١٢٢ إلى الكم ١٣٢ ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، بلغت إجمالي كميات الرمال المستخرجة  65 ألف متر مكعب.

أعمال التكريك في مشروع ازدواج قناة السويس

جاء ذلك جولته التفقدية بموقع العمل وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقائمين على المشروع.

الفريق أسامة ربيع في موقع مشروع ازدواج قناة السويس


واطمأن الفريق ربيع على سير العمل ومعدلات الإنجاز بتفقد الكراكة "مشهور" والكراكة "العاشر من رمضان"، موجهاً بزيادة عدد الكراكات بالموقع تباعاً بما يتناسب مع الأعماق التي يتم الوصول إليها.
وأكد الفريق ربيع على أن العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة بشقيه سيتم على التوازي بما يمكن معه ضغط الجدول الزمني والانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الفريق أسامة ربيع يطلع على مستجدات مشروع ازدواج قناة السويس


كما تعرف رئيس الهيئة على المخطط الخاص بعمل المسحات والتثقيبات البحرية والأرضية لتحديد نوع التربة في المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع وذلك بمعرفة مركز أبحاث الهيئة.
جدير بالإشارة، أن مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر ١٢٢ إلى الكيلو متر ١٣٢ ترقيم قناة بطول ١٠ كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر ١٣٢وحتى الكيلو متر ١٦٢ ترقيم قناة بعرض 40 متر وعمق 72 قدم.

الفريق أسامة ربيع يطلع على مشروع ازدواج قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، عن أن قناة السويس وخلال أكثر من 150 عامًا أثبتت أنها شريان الحياة الواصل بين الشرق والغرب والقلب النابض لحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وكانت أداة قوية في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة المصرية في منطقة حوض المتوسط.

أعمال مشروع ازدواج قناة السويس

ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بالإمكانات الذاتية للهيئة من كراكات عملاقة ووحدات بحرية مساعدة ولوجستيات، كما تشارك في تنفيذ المشروع شركة التحدي المتخصصة في مجال التكريك البحري (شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى (إحدى شركات هيئة قناة السويس) و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية).

مشروع ازدواج القناة مشروع ازدواج قناة السويس تطورات مشروع ازدواج قناة السويس أعمال مشروع ازدواج قناة السويس تفاصيل مشروع ازدواج قناة السويس ازدواج قناة السويس الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كلمة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم البحيرات المرة

الأكثر قراءة

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

قافلة المساعدات من «تحيا مصر» تصل محطتها الأخيرة تمهيدًا لدخول قطاع غزة

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

التفاصيل الكاملة لاختلاس محصل وكاتب 672 ألف جنيه من شركة المياه بالجيزة

«الصحة»: 400 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

رئيس لجنة كورونا يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

دعم لإسرائيل أم حياد.. كيف يمكن تفسير الموقف الأمريكي نحو حرب غزة؟

وفد أمني مصري يزور غزة للمرة الثانية منذ وقف إطلاق النار

ارتفاع إصابات «كورونا» في إسرائيل لأكثر من 839 ألف حالة