بالأرقام.. آخر التطورات في مشروع ازدواج قناة السويس (صور)

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن أعمال التكريك بمشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بين الكم ١٢٢ إلى الكم ١٣٢ ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، بلغت إجمالي كميات الرمال المستخرجة 65 ألف متر مكعب.

أعمال التكريك في مشروع ازدواج قناة السويس

جاء ذلك جولته التفقدية بموقع العمل وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقائمين على المشروع.

الفريق أسامة ربيع في موقع مشروع ازدواج قناة السويس



واطمأن الفريق ربيع على سير العمل ومعدلات الإنجاز بتفقد الكراكة "مشهور" والكراكة "العاشر من رمضان"، موجهاً بزيادة عدد الكراكات بالموقع تباعاً بما يتناسب مع الأعماق التي يتم الوصول إليها.

وأكد الفريق ربيع على أن العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة بشقيه سيتم على التوازي بما يمكن معه ضغط الجدول الزمني والانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الفريق أسامة ربيع يطلع على مستجدات مشروع ازدواج قناة السويس



كما تعرف رئيس الهيئة على المخطط الخاص بعمل المسحات والتثقيبات البحرية والأرضية لتحديد نوع التربة في المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع وذلك بمعرفة مركز أبحاث الهيئة.

جدير بالإشارة، أن مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر ١٢٢ إلى الكيلو متر ١٣٢ ترقيم قناة بطول ١٠ كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر ١٣٢وحتى الكيلو متر ١٦٢ ترقيم قناة بعرض 40 متر وعمق 72 قدم.

الفريق أسامة ربيع يطلع على مشروع ازدواج قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، عن أن قناة السويس وخلال أكثر من 150 عامًا أثبتت أنها شريان الحياة الواصل بين الشرق والغرب والقلب النابض لحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وكانت أداة قوية في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة المصرية في منطقة حوض المتوسط.

أعمال مشروع ازدواج قناة السويس

ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بالإمكانات الذاتية للهيئة من كراكات عملاقة ووحدات بحرية مساعدة ولوجستيات، كما تشارك في تنفيذ المشروع شركة التحدي المتخصصة في مجال التكريك البحري (شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى (إحدى شركات هيئة قناة السويس) و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية).