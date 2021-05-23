الأحد 23 مايو 2021
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محافظات

قال إنه معلوم لدى الأطباء

«صحة الغربية»: لم نرصد أي إصابات بالفطر الأسود في المستشفيات

صحة الغربية
صحة الغربية

كشف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الأحد، أن الفطر الأسود يصيب كبار السن بشكل مفاجئ في الوجه والعين والفكين حال تعرضهم للأمراض المناعية، موضحًا أن الفطر الأسود ليس له علاقة بكورونا، لأن الفيروس يهاجم الجهاز التنفسى أو الهضمى وقد يسبب الوفاة، أما الفطر الأسود فهى فطريات تظهر على الجلد فقط، وليس بالخطر كما أشيع فى الساعات الماضية.

وقال حميدة إن كل أقسام العزل الخاصة بمرضى كورونا في المستشفيات العامة والحميات، والصدر بالمحافظة، لم تتلق أي حالات إصابة بالفطر الأسود، مؤكدًا أن تداول الكثير من المعلومات غير الصحيحة تسبب ذعر وهلع الأهالى من أشياء متواجدة منذ فترات ويتم تشخيصها بسهولة ومعلومة لدى جميع الأطباء.

وأكد وكيل صحة الغربية، لـ"الدستور"، أن كافة الغرف وأقسام العزل يتم تطهيرها وتعقيمها بشكل دوري من خلال استخدام مطهرات وقائية لحماية الطواقم الطبية من أبناء الجيش الأبيض، مطالبًا الجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية والبعد عن التجمعات.

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